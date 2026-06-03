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SaS kritizuje harmonogram výstavby ciest
Harmonogram je podľa rezortu založený na dlhodobých strategických prioritách, zároveň je však potrebné zohľadniť aj rozpracovanosť jednotlivých projektov.
Autor TASR
Košice 3. júna (TASR) - Strana SaS kritizuje aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ktorý predstavilo ministerstvo dopravy. Strana tvrdí, že rezort v ňom popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Ministerstvo dopravy (MD) SR v reakcii uviedlo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, pričom tie už roky zostávajú nezmenené.
Expert SaS na dopravu Peter Báthory na tlačovej konferencii pripomenul, že v roku 2020 vznikol dokument priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorý v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze určil poradie jednotlivých projektov na základe odborných kritérií. Poukázal pritom na tri diaľničné úseky D1 na východe Slovenska: Dargov - Pozdišovce, Pozdišovce - Sobrance a Bidovce - Dargov s tým, že v novom harmonograme je ich výstavba uvedená až po roku 2032.
„Tri projekty z top 15 ministerstvo odložilo, zatiaľ čo do popredia posúva úseky, ktoré boli v pôvodnom poradí na 74., 86., 89. či 92. mieste. Ak si štát určí priority a následne ich ignoruje, celý systém stráca zmysel. Potom už neplatí plánovanie podľa potrieb Slovenska, ale podľa momentálnych politických rozhodnutí,“ uviedol Báthory.
Otázne je podľa neho aj samotné financovanie predstaveného harmonogramu. Po spočítaní všetkých plánovaných projektov sa objem investícií pohybuje približne na úrovni 20 miliárd eur. „Ministerstvo počíta s investíciami presahujúcimi dve miliardy eur ročne. Po troch konsolidačných balíkoch, rekordnom zadlžení štátu a v situácii, keď nedokážeme naplno využiť ani eurofondy, je úplne legitímne pýtať sa, odkiaľ chce vláda tieto peniaze zobrať,“ povedal.
Podľa krajského predsedu SaS pre Košický kraj Petra Čecha nejde len o jednu diaľnicu, jeden región alebo jednu stavbu. „Chceme hovoriť o tom, či Slovensko vôbec má dlhodobý plán rozvoja dopravnej infraštruktúry a či sa štát riadi vlastnými prioritami, alebo sa tie menia podľa toho, kto práve sedí na ministerskej stoličke,“ povedal.
MD SR pre TASR reagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít, ale niečo ako kalendár, ktorý zohľadňuje aktuálny stav prípravy jednotlivých projektov a odhaduje ich posuny v čase. „Priority zostávajú nezmenené už roky: D1 Bratislava - Košice, D3 a R4,“ uviedla v reakcii hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Poukázala na to, že eurofondy sa dnes využívajú na financovanie celej diaľnice D3 a tiež viacerých obchvatov na cestách I. triedy - Šaľa, Sabinov, Prievidza či Stropkov. „Niektoré úseky, ako napríklad severný obchvat Prešova, sú čiastočne financované z iných európskych zdrojov. Keďže EÚ už do budúcna neplánuje financovať cesty cez klasické eurofondy, bude gro projektov nutné financovať zo štátneho rozpočtu s tým, že sa budú hľadať aj iné možnosti z iných zdrojov,“ uviedla.
Harmonogram je podľa rezortu založený na dlhodobých strategických prioritách, zároveň je však potrebné zohľadniť aj rozpracovanosť jednotlivých projektov. „Nemôžeme čakať na to, kým sa dokončí príprava prioritných projektov, ktoré sú ešte v počiatočných fázach, ako napríklad D1 na Ukrajinu, a dovtedy ‚nerobiť nič‘,“ dodala hovorkyňa.
Expert SaS na dopravu Peter Báthory na tlačovej konferencii pripomenul, že v roku 2020 vznikol dokument priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorý v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze určil poradie jednotlivých projektov na základe odborných kritérií. Poukázal pritom na tri diaľničné úseky D1 na východe Slovenska: Dargov - Pozdišovce, Pozdišovce - Sobrance a Bidovce - Dargov s tým, že v novom harmonograme je ich výstavba uvedená až po roku 2032.
„Tri projekty z top 15 ministerstvo odložilo, zatiaľ čo do popredia posúva úseky, ktoré boli v pôvodnom poradí na 74., 86., 89. či 92. mieste. Ak si štát určí priority a následne ich ignoruje, celý systém stráca zmysel. Potom už neplatí plánovanie podľa potrieb Slovenska, ale podľa momentálnych politických rozhodnutí,“ uviedol Báthory.
Otázne je podľa neho aj samotné financovanie predstaveného harmonogramu. Po spočítaní všetkých plánovaných projektov sa objem investícií pohybuje približne na úrovni 20 miliárd eur. „Ministerstvo počíta s investíciami presahujúcimi dve miliardy eur ročne. Po troch konsolidačných balíkoch, rekordnom zadlžení štátu a v situácii, keď nedokážeme naplno využiť ani eurofondy, je úplne legitímne pýtať sa, odkiaľ chce vláda tieto peniaze zobrať,“ povedal.
Podľa krajského predsedu SaS pre Košický kraj Petra Čecha nejde len o jednu diaľnicu, jeden región alebo jednu stavbu. „Chceme hovoriť o tom, či Slovensko vôbec má dlhodobý plán rozvoja dopravnej infraštruktúry a či sa štát riadi vlastnými prioritami, alebo sa tie menia podľa toho, kto práve sedí na ministerskej stoličke,“ povedal.
MD SR pre TASR reagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít, ale niečo ako kalendár, ktorý zohľadňuje aktuálny stav prípravy jednotlivých projektov a odhaduje ich posuny v čase. „Priority zostávajú nezmenené už roky: D1 Bratislava - Košice, D3 a R4,“ uviedla v reakcii hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Poukázala na to, že eurofondy sa dnes využívajú na financovanie celej diaľnice D3 a tiež viacerých obchvatov na cestách I. triedy - Šaľa, Sabinov, Prievidza či Stropkov. „Niektoré úseky, ako napríklad severný obchvat Prešova, sú čiastočne financované z iných európskych zdrojov. Keďže EÚ už do budúcna neplánuje financovať cesty cez klasické eurofondy, bude gro projektov nutné financovať zo štátneho rozpočtu s tým, že sa budú hľadať aj iné možnosti z iných zdrojov,“ uviedla.
Harmonogram je podľa rezortu založený na dlhodobých strategických prioritách, zároveň je však potrebné zohľadniť aj rozpracovanosť jednotlivých projektov. „Nemôžeme čakať na to, kým sa dokončí príprava prioritných projektov, ktoré sú ešte v počiatočných fázach, ako napríklad D1 na Ukrajinu, a dovtedy ‚nerobiť nič‘,“ dodala hovorkyňa.