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SaS kritizuje nákupy MIRRI za 23 miliónov eur
Spoločnosť MIRRI Developments akékoľvek pochybnosti o nákupoch odmietla.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Opozičná strana SaS upozornila na nezrovnalosti pri nákupe pozemkov a projektov na nájomné bývanie za 23 miliónov eur, ktoré uskutočnila spoločnosť MIRRI Developments spadajúca pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. SaS o tom informovala v stredu na tlačovej besede. Spoločnosť MIRRI Developments akékoľvek pochybnosti o nákupoch odmietla a tvrdí, že výzva bola transparentná a majetok zostáva vo vlastníctve štátu.
Predstavitelia strany preskúmali štyri zmluvy za 23 miliónov eur a zistili viacero nezrovnalostí. Pri jednej zmluve bol podľa nich znalecký posudok vypracovaný presne v deň ukončenia výzvy, pri ďalšej zase znalecký posudok úplne chýbal. Ďalej uviedli, že v dvoch prípadoch nebola dodržaná 14-dňová lehota na doplnenie dokumentov, no ministerstvo zmluvy napriek tomu podpísalo. „V jednom prípade štát dokonca podpísal zmluvu s tvrdením, že pozná všetky detaily projektu, hoci dokumentáciu dostal až o sedem dní neskôr. Toto nie je transparentný nákup za verejné peniaze,“ vyhlásil poslanec NR SR Vladimír Ledecký.
Poslanec upozornil na záložné práva pri dvoch projektoch aj na chýbajúce stavebné povolenia v Lučenci a Bratislave. Spochybnil tiež reálnosť výstavby 270 bytov v Lučenci na pozemku za 342 eur za štvorcový meter. SaS zároveň zdôraznila, že ministerstvo doposiaľ nepredstavilo model financovania ani podmienky prenájmu plánovaných bytov.
Podľa Ledeckého MIRRI rozbieha vlastné developerské projekty namiesto využitia Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), a to bez jasných pravidiel či plánu financovania. Tiež upozornil na prípravu druhého kola výzvy, hoci prvé bolo ukončené predčasne.
SaS chce tému otvoriť na parlamentnom výbore pre verejnú správu a žiadať vysvetlenie od ministra Samuela Migaľa (nezávislý). „Ak vysvetlenie nedostaneme, nevylučujeme ani podanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní,“ doplnil Ledecký.
Podpredseda strany Marián Viskupič označil konanie rezortu za neefektívne narábanie s verejnými prostriedkami. Považuje nákupy pozemkov za podozrivý obchod a nehospodárne mrhanie verejnými financiami v čase konsolidácie. SaS preto žiada Migaľa o zverejnenie podkladov, vysvetlenie nezrovnalostí, predloženie plánu financovania a objasnenie rozpočtu pre plánované druhé kolo výzvy.
Rezort investícií v reakcii zdôraznil, že MIRRI Developments funguje ako samostatný subjekt a minister nie je do výziev nijako zapojený. MIRRI Developments odmieta pochybnosti o transparentnosti a uvádza, že výzva bola zverejnená vopred a predčasne sa ukončila pre vysoký záujem. Podmienky nevyžadovali stavebné povolenia ani nové znalecké posudky priamo v úvode, pričom ponuky posudzovala odborná komisia.
Akvizícia pozemkov v rôznych štádiách pripravenosti podľa spoločnosti zodpovedá bežnej developerskej praxi a neprerozdelené prostriedky smerujú do ďalších kôl. Úlohou podniku je nákup pozemkov, nie priama výstavba. Nakúpený majetok zostáva vo vlastníctve štátnej spoločnosti financovanej zo základného imania, čím sa podľa rezortu vytvárajú podmienky pre dostupnejšie nájomné bývanie bez rizika straty verejných zdrojov.
Predstavitelia strany preskúmali štyri zmluvy za 23 miliónov eur a zistili viacero nezrovnalostí. Pri jednej zmluve bol podľa nich znalecký posudok vypracovaný presne v deň ukončenia výzvy, pri ďalšej zase znalecký posudok úplne chýbal. Ďalej uviedli, že v dvoch prípadoch nebola dodržaná 14-dňová lehota na doplnenie dokumentov, no ministerstvo zmluvy napriek tomu podpísalo. „V jednom prípade štát dokonca podpísal zmluvu s tvrdením, že pozná všetky detaily projektu, hoci dokumentáciu dostal až o sedem dní neskôr. Toto nie je transparentný nákup za verejné peniaze,“ vyhlásil poslanec NR SR Vladimír Ledecký.
Poslanec upozornil na záložné práva pri dvoch projektoch aj na chýbajúce stavebné povolenia v Lučenci a Bratislave. Spochybnil tiež reálnosť výstavby 270 bytov v Lučenci na pozemku za 342 eur za štvorcový meter. SaS zároveň zdôraznila, že ministerstvo doposiaľ nepredstavilo model financovania ani podmienky prenájmu plánovaných bytov.
Podľa Ledeckého MIRRI rozbieha vlastné developerské projekty namiesto využitia Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), a to bez jasných pravidiel či plánu financovania. Tiež upozornil na prípravu druhého kola výzvy, hoci prvé bolo ukončené predčasne.
SaS chce tému otvoriť na parlamentnom výbore pre verejnú správu a žiadať vysvetlenie od ministra Samuela Migaľa (nezávislý). „Ak vysvetlenie nedostaneme, nevylučujeme ani podanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní,“ doplnil Ledecký.
Podpredseda strany Marián Viskupič označil konanie rezortu za neefektívne narábanie s verejnými prostriedkami. Považuje nákupy pozemkov za podozrivý obchod a nehospodárne mrhanie verejnými financiami v čase konsolidácie. SaS preto žiada Migaľa o zverejnenie podkladov, vysvetlenie nezrovnalostí, predloženie plánu financovania a objasnenie rozpočtu pre plánované druhé kolo výzvy.
Rezort investícií v reakcii zdôraznil, že MIRRI Developments funguje ako samostatný subjekt a minister nie je do výziev nijako zapojený. MIRRI Developments odmieta pochybnosti o transparentnosti a uvádza, že výzva bola zverejnená vopred a predčasne sa ukončila pre vysoký záujem. Podmienky nevyžadovali stavebné povolenia ani nové znalecké posudky priamo v úvode, pričom ponuky posudzovala odborná komisia.
Akvizícia pozemkov v rôznych štádiách pripravenosti podľa spoločnosti zodpovedá bežnej developerskej praxi a neprerozdelené prostriedky smerujú do ďalších kôl. Úlohou podniku je nákup pozemkov, nie priama výstavba. Nakúpený majetok zostáva vo vlastníctve štátnej spoločnosti financovanej zo základného imania, čím sa podľa rezortu vytvárajú podmienky pre dostupnejšie nájomné bývanie bez rizika straty verejných zdrojov.