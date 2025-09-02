< sekcia Ekonomika
SaS kritizuje nastavenie sociálnych podnikov, obáva sa ich zneužitia
Bajo Holečková upozornila na príklad spoločnosti AMG Security.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) – Sociálne podniky tak, ako sú v súčasnosti nastavené, vzbudzujú podozrenia zo zneužívania verejných financií. Uviedli to poslanci za SaS Vladimír Ledecký a Martina Bajo Holečková na utorkovej tlačovej konferencii. Nepáči sa im podľa nich veľký podiel mäkkých aktivít v projektoch, možné zneužívanie nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 5 % na tovary a služby sociálnych podnikov, ale napríklad aj možnosť odkladať zisky z týchto podnikov po dobu piatich rokov. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) označil vyjadrenia poslancov za nekompetentné a lživé a žiada ospravedlnenie.
„Zaráža ma, že čoraz viac peňazí na sociálne podniky sa míňa na rôzne mäkké aktivity, na školenia, analýzy či workshopy a naozaj, keď si uvedomíme, že na Slovensku máme 600 sociálnych podnikov, tak tie milióny, ktoré sa míňajú bokom, sú podľa mňa neefektívne minuté a pre prínos pre tie sociálne podniky minimálne,“ uviedol Ledecký.
Problémom je podľa poslanca aj to, že sociálne podniky musia iba deklarovať, že zamestnávajú zdravotne znevýhodnených, no prvých 12 mesiacov majú z tejto povinnosti výnimku. Zákazku tak môže podľa Ledeckého vyhrať sociálny podnik, ktorý počas prvého roka nemá vyššie náklady ako normálna firma, no je zvýhodnený prostredníctvom nižšej DPH. Otázna je podľa poslanca aj možnosť postúpiť práce na zákazke, ktorú podnik vysúťažil, inej firme.
Bajo Holečková upozornila na príklad spoločnosti AMG Security, ktorá je zároveň sociálnym podnikom a vyhrala zákazku Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s najnižšou cenou 1,1 milióna eur. Podľa poslankyne však firma na každé euro tržieb dostáva dotáciu 33 centov, takže po zarátaní tejto dotácie tak rezort práce zaplatí 1,5 milióna eur, čo je o 315.000 eur viac, ako ponúkala druhá firma v poradí.
Minister Tomáš reagoval, že AMG Security bol udelený štatút sociálneho podniku v roku 2021, teda za ministra Krajniaka a za vlády, ktorej súčasťou bola aj SaS. „A presne od roku 2021 pôsobí táto spoločnosť a získava zákazky nielen v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj v mnohých ďalších štátnych a samosprávnych inštitúciách vrátane bratislavského magistrátu. Teda podľa teórie Bajo Holečkovej údajné kšefty s bezpečnostnou službou robia mnohí predstavitelia štátu či samospráv vrátane primátora Bratislavy Valla,“ uviedol minister.
Poslankyňa tvrdí, že sa okolo sociálnych podnikov pohybuje príliš veľa ľudí prepojených so stranou Hlas-SD, ktorá na post nominovala aj ministra práce Tomáša. Nepozdáva sa jej napríklad dotácia šesť miliónov eur od MPSVR pre Alianciu pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, založenú europoslancom za Hlas-SD Branislavom Ondrušom. „My sa pýtame, na čo tieto peniaze budú použité a aké je to vlastne blízke prepojenie,“ dodala.
Podľa ministra práce sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša je Aliancia pre sociálnu ekonomiku strešnou organizáciou sociálnych podnikov, ktorá združuje 200 subjektov zo všetkých krajov Slovenska. Nešlo teda o dotáciu pre konkrétny sociálny podnik, ale pre organizáciu, ktorá zastrešuje sociálne podniky.
„Zaráža ma, že čoraz viac peňazí na sociálne podniky sa míňa na rôzne mäkké aktivity, na školenia, analýzy či workshopy a naozaj, keď si uvedomíme, že na Slovensku máme 600 sociálnych podnikov, tak tie milióny, ktoré sa míňajú bokom, sú podľa mňa neefektívne minuté a pre prínos pre tie sociálne podniky minimálne,“ uviedol Ledecký.
Problémom je podľa poslanca aj to, že sociálne podniky musia iba deklarovať, že zamestnávajú zdravotne znevýhodnených, no prvých 12 mesiacov majú z tejto povinnosti výnimku. Zákazku tak môže podľa Ledeckého vyhrať sociálny podnik, ktorý počas prvého roka nemá vyššie náklady ako normálna firma, no je zvýhodnený prostredníctvom nižšej DPH. Otázna je podľa poslanca aj možnosť postúpiť práce na zákazke, ktorú podnik vysúťažil, inej firme.
Bajo Holečková upozornila na príklad spoločnosti AMG Security, ktorá je zároveň sociálnym podnikom a vyhrala zákazku Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s najnižšou cenou 1,1 milióna eur. Podľa poslankyne však firma na každé euro tržieb dostáva dotáciu 33 centov, takže po zarátaní tejto dotácie tak rezort práce zaplatí 1,5 milióna eur, čo je o 315.000 eur viac, ako ponúkala druhá firma v poradí.
Minister Tomáš reagoval, že AMG Security bol udelený štatút sociálneho podniku v roku 2021, teda za ministra Krajniaka a za vlády, ktorej súčasťou bola aj SaS. „A presne od roku 2021 pôsobí táto spoločnosť a získava zákazky nielen v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj v mnohých ďalších štátnych a samosprávnych inštitúciách vrátane bratislavského magistrátu. Teda podľa teórie Bajo Holečkovej údajné kšefty s bezpečnostnou službou robia mnohí predstavitelia štátu či samospráv vrátane primátora Bratislavy Valla,“ uviedol minister.
Poslankyňa tvrdí, že sa okolo sociálnych podnikov pohybuje príliš veľa ľudí prepojených so stranou Hlas-SD, ktorá na post nominovala aj ministra práce Tomáša. Nepozdáva sa jej napríklad dotácia šesť miliónov eur od MPSVR pre Alianciu pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, založenú europoslancom za Hlas-SD Branislavom Ondrušom. „My sa pýtame, na čo tieto peniaze budú použité a aké je to vlastne blízke prepojenie,“ dodala.
Podľa ministra práce sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša je Aliancia pre sociálnu ekonomiku strešnou organizáciou sociálnych podnikov, ktorá združuje 200 subjektov zo všetkých krajov Slovenska. Nešlo teda o dotáciu pre konkrétny sociálny podnik, ale pre organizáciu, ktorá zastrešuje sociálne podniky.