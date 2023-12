SaS kritizuje plošné dotácie energií či slabú podporu jadra

Bratislava 31. decembra (TASR) - Nové vedenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR pri cenách plynu a tepla iba skopírovalo nariadenia schválené predošlou vládou, nepríjemným prekvapením bolo povrchné programové vyhlásenie v oblasti hospodárstva a škandalózne sú viaceré personálne výmeny. Tak zhodnotili prvé týždne pôsobenia novej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) jej predchodca Richard Sulík a bývalý štátny tajomník rezortu Karol Galek (obaja SaS). Opozičným politikom sa nepáči podľa nich málo konkrétna podpora jadrovej energie.



"Prvým nepríjemným prekvapením tejto vlády v oblasti hospodárstva bola povrchnosť obsahu, ktorý mu bol venovaný v rámci programového vyhlásenia. Neponúklo konkrétne riešenia a tam, kde bol aspoň náznak, tak to bolo paradoxne iba v rámci návrhov, ktoré poslanci za ´smerohlas´ v predošlom volebnom období nepodporili," uviedli politici.



Za škandalózne je treba podľa predsedu SaS Sulíka označiť personálne výmeny, ktoré podľa neho ministerka Saková prenechala čisto na svojich koaličných kolegov. "Najnovšie sme sa dozvedeli, že členom predstavenstva Transpetrolu sa mal stať okresný predseda Smeru v Nitre Juraj Richter, syn poslanca Smeru Jána Richtera a do vedenia sa dostali aj ďalší ľudia blízki Norbertovi Bödörovi," dodal poslanec.



Čerešničkou na torte je však podľa Sulíka vymenovanie Jozefa Holjenčíka za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý podľa neho v minulosti radil vodárenským spoločnostiam, ako umelo ľuďom zvýšiť ceny. Saková po vymenovaní Holjenčíka uviedla, že jeho pochybenia z minulosti eviduje, no každý si podľa nej zaslúži druhú šancu.



Bývalý šéf rezortu hospodárstva kritizoval aj plošné kompenzácie cien energií. "Medzi naše návrhy, ktoré sme opakovane odporúčali aj vláde, patrili adresnosť pri pomoci s cenami energií, keďže plošnou kompenzáciou sa jej dočká aj občan Kažimír, ktorý si plynom vykuruje doma bazén. A ten ju rozhodne nepotrebuje. Takýmto nesystémovým rozhadzovaním peňazí utŕži štátny rozpočet ďalšiu dieru vo výške viac ako 1,2 miliardy eur," upozornil Sulík. Dodal, že energie budú síce dotované pre všetky domácnosti, no na druhej strane sa na to tí istí ľudia budú musieť poskladať prostredníctvom zvýšených daní.