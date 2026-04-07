< sekcia Ekonomika
SaS kritizuje prípravu baterkárne pri Šuranoch, žiada informácie
Investícia má byť podporená z verejných zdrojov. Slovensko má pomôcť čínskemu investorovi sumou 200 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizovala prípravu výstavby baterkárne pri Šuranoch. Slovensku by sa zišla baterkáreň, ale tak, ako prebieha celý proces prípravy a realizácie tohto projektu, sa to podľa poslanca Karola Galeka (SaS) robiť nemá. Na tlačovej besede v utorok liberáli vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby pravdivo informoval o tom, v akom stave je táto investícia, alebo minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal povedať, že investícia nebude.
Ako Galek pripomenul, investícia mala byť spustená pôvodne v januári 2027, ale na mieste stavby je informácia, že by to malo byť už v júni tohto roka. „Ako chcú za dva mesiace dokončiť stavbu, cesty, ako chcú zabezpečiť, aby tam mohla byť dovezená samotná technológia a v januári začatá výroba batérií?“ spýtal sa poslanec. Podľa neho Taraba hovorí o meškaní stavby 13 mesiacov a spochybňuje investíciu ako celok.
Podľa memoranda o porozumení v súvislosti s investíciou baterkárne, pokračoval Galek, má MH Invest zaplatiť Slovenskej energetickej a prenosovej sústave a Západoslovenskej distribučnej dokopy 85 miliónov eur, aby mohli byť napojené na sieť. „V situácii, keď nemáme ešte ani len vydané posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), je otvorených 44 otázok a požiadaviek zo strany ministerstva životného prostredia,“ povedal Galek. Podľa neho pripojenie na sieť by si mal zafinancovať čínsky investor Gotion.
Navyše, táto investícia má byť podporená z verejných zdrojov. Slovensko má pomôcť čínskemu investorovi sumou 200 miliónov eur. Z toho 150 miliónov eur má ísť na samotnú investíciu a 50 miliónov eur na daňové úľavy.
Ako Galek pripomenul, investícia mala byť spustená pôvodne v januári 2027, ale na mieste stavby je informácia, že by to malo byť už v júni tohto roka. „Ako chcú za dva mesiace dokončiť stavbu, cesty, ako chcú zabezpečiť, aby tam mohla byť dovezená samotná technológia a v januári začatá výroba batérií?“ spýtal sa poslanec. Podľa neho Taraba hovorí o meškaní stavby 13 mesiacov a spochybňuje investíciu ako celok.
Podľa memoranda o porozumení v súvislosti s investíciou baterkárne, pokračoval Galek, má MH Invest zaplatiť Slovenskej energetickej a prenosovej sústave a Západoslovenskej distribučnej dokopy 85 miliónov eur, aby mohli byť napojené na sieť. „V situácii, keď nemáme ešte ani len vydané posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), je otvorených 44 otázok a požiadaviek zo strany ministerstva životného prostredia,“ povedal Galek. Podľa neho pripojenie na sieť by si mal zafinancovať čínsky investor Gotion.
Navyše, táto investícia má byť podporená z verejných zdrojov. Slovensko má pomôcť čínskemu investorovi sumou 200 miliónov eur. Z toho 150 miliónov eur má ísť na samotnú investíciu a 50 miliónov eur na daňové úľavy.