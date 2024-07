SaS kritizuje tender na poradenské služby k opravám mostov

Bratislava 18. júla (TASR) - Opozičná SaS považuje verejné obstarávanie na poradenské služby k opravám mostov v havarijnom stave za takmer osem miliónov eur, ktoré vyhlásilo Ministerstvo dopravy (MD) SR, za nehospodárne. Ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) vyzvali, aby toto verejné obstarávanie zrušil. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovali predseda Sas Branislav Gröhling a podpredseda strany Marián Viskupič.



"Ministerstvo dopravy vyhlásilo zákazku na externé poradenské služby za neuveriteľných osem miliónov eur. To ministerstvo dopravy, ktoré zamestnáva 1500 ľudí, ponúka osem miliónov eur tomu, kto mu poradí, ako má rekonštruovať mosty na Slovensku," uviedol Gröhling.



Viskupič pripomenul, že MD má vlastnú rozpočtovú organizáciu Slovenská správa ciest (SSC), ktorá sa má starať o výstavbu a rekonštrukcie na cestách prvej triedy. "Napriek množstvu vlastných zamestnancov, napriek vlastnej organizácii, ktorá je zriadená na tento účel, sa ministerstvo dopravy rozhodlo minúť ďalších 7,8 milióna eur na poradenské služby," uviedol Viskupič s tým, že to považuje za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.



SaS sa nepozdáva ani úmysel rezortu dopravy opravovať mosty prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). "Opravovať existujúce mosty prostredníctvom PPP projektov by znamenalo, že dnes tieto existujúce mosty, povedzme tých približne 1000 vo vlastníctve štátu, by štát musel odovzdať na povedzme 25 - 30 rokov do vlastníctva súkromného investora," upozornil Viskupič.