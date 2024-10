SaS kritizuje zmeny navrhnuté ÚRSO pri účtovaní dodávok vody

Bratislava 10. októbra (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje zmeny súvisiace s účtovaním dodávok vody, ktoré plánuje zaviesť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ceny vodného a stočného by sa mohli rapídne zvýšiť, upozornila vo štvrtok opozičná strana.



"Za vodu ľudia platia v súčasnosti podľa odobraného množstva. To sa vzťahuje ako na vodu samotnú, tak aj jej prípravu a distribúciu. Po novom by sa časť ceny mala byť účtovaná vo forme takzvanej pevnej zložky, teda bez ohľadu na to, koľko a či vôbec ľudia vodu odoberú. Toto bude mať za následok zdraženie cien vody prakticky pre všetkých spotrebiteľov. Násobne vyššia faktúra však zrazu príde najmä spotrebiteľom, ktorí vodou šetria alebo jej odoberali minimum," uviedol poslanec SaS Karol Galek.



Predstavitelia strany plánujú v tejto súvislosti viesť diskusiu s predsedom regulačného úradu Jozefom Holjenčíkom na pracovnom stretnutí Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti na ÚRSO o dva týždne. Strana pritom bude vyžadovať odôvodnenie navrhnutej zmeny a minimalizovanie jej vplyvu na výdavky domácností, doplnil Galek.