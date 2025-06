SaS: Lacný ruský plyn je v skutočnosti najdrahší v rámci Európy

Bratislava 13. júna (TASR) - Z najnovších údajov, ktoré porovnávajú ceny plynu, vyplýva, že slovenskí veľkoodberatelia mali druhé najvyššie ceny tejto komodity v rámci Európy. Po prepočítaní na paritu kúpnej sily bolo Slovensko bezkonkurenčne najdrahšou krajinou, uviedol v piatok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Karol Galek zo strany Sloboda a Solidarita (SaS). Tvrdenia o lacnom ruskom plyne sú podľa neho klamstvo šírené predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD).



„Slovenskí veľkoodberatelia mali druhé najvyššie ceny plynu v rámci Európy, prvým bolo Švédsko, pričom priemerná hodnota v rámci Európskej únie bola 54 eur. U nás to vychádzalo na 70 eur a 60 centov,“ vyčíslil Galek. Po prepočítaní na paritu kúpnej sily mala byť táto suma vyššia ako 88 eur. „Slovensko sa tak ocitlo na smutnom prvom mieste pred Rumunskom a Maďarskom. A bolo to práve Slovensko, ktoré spolu s Maďarskom boli krajinami odoberajúcimi najväčšie množstvá tohto akože lacného ruského plynu,“ zdôraznil opozičný poslanec.



Na druhej strane, slovenské domácnosti mali piaty najlacnejší plyn v rámci Európskej únie. Tu je však podľa Galeka nutné povedať, že to je iba vďaka dotáciám zo strany štátu. Tie mali za posledné dva roky dosiahnuť sumu dve miliardy eur. To znamená, že na priemernú domácnosť bola výška dotácie za dva roky 850 eur. Zároveň podľa opozičného poslanca nie je pravda, že SR je na ruský plyn odkázaná a existujú podľa neho alternatívne riešenia.



„Žiadame Roberta Fica, aby podporil iniciatívu Európskej komisie na ukončení dovozu energií z Ruska a aby sa pridal k našim európskym partnerom, ktorí sa na rozdiel od Putina k nám nikdy neotočili chrbtom. Lebo my nechceme doplácať na ten akože lacný ruský plyn, keď máme aj iné možnosti, a tiež nechceme financovať zabíjanie u nášho východného suseda,“ doplnil Galek.