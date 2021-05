SaS má svoj návrh podpory rodín, zahŕňa aj príspevok na škôlky

Bratislava 6. mája (TASR) – Prorodinná politika podľa koaličnej SaS zahŕňa reformu dávok do troch rokov veku dieťaťa. Materské, rodičovský a tehotenský príspevok by sa mali spojiť do jednej dávky. Podporiť viac by sa mali vysokoškoláčky, zvýšiť navrhujú aj náhradné výživné. Umožniť chcú súbeh rodičovskej dávky a mzdy. Návrh reformy priblížili vo štvrtok na brífingu v Národnej rade (NR) SR s tým, že je to možné realizovať aj bez zvyšovania daní.







Hlavnú časť návrhu dostal podľa poslanca Petra Cmoreja (SaS) do rúk pred pol rokom ešte ako premiér aj Igor Matovič (OĽANO). Upozornil, že návrh obsahuje predvolebné priority každého koaličného partnera. Ide o reformu dávok do troch rokov veku dieťaťa, teda o reformu materského, rodičovského a tehotenského príspevku, ktoré chce SaS spojiť do jednej dávky. Spravodlivú rodičovskú dávku by podľa Cmoreja dostala každá žena bez rozdielu. Priblížil, že začínajúca živnostníčka dnes dostane 270 eur, ich návrh predstavuje 579 eur mesačne.



Expert na dane a odvody Jozef Mihál skonštatoval, že jedným z cieľov je aj to, aby sa ženy nebáli mať deti skôr ako v tridsiatke. Podotkol, že vysokoškoláčky, ktoré nie sú nemocensky poistené, v súčasnosti nemajú nárok na materské, len na znížený rodičovský príspevok 270 eur mesačne. V reforme navrhujú zvýšenie na 361 eur.



Najhoršie sú na tom podľa neho osamelé matky, zdôraznil preto potrebu zvýšiť náhradné výživné. V súčasnosti je to minimálne 32 eur mesačne, podľa návrhu SaS to má byť 130 eur. Za dôležité Mihál považuje aj zosúladenie pracovného a rodinného života. Navrhujú súbeh rodičovskej dávky a príjmu zo zamestnania a flexibilné čerpanie novej rodičovskej dávky. Pre podporu otcov v starostlivosti o dieťa chcú, aby bola rodičovská dávka pre nich vyššia ako v prípade, keď sa o dieťa stará matka. Symbolicky by sa preto zároveň mala premenovať materská dovolenka na rodičovskú starostlivosť.



Za kľúčovú označil Cmorej dostupnosť predškolských zariadení. Riešenie SaS je zmeniť príspevok na starostlivosť o dieťa na príplatok k rodičovskej dávke alebo k platu pre deti do šiestich rokov veku, ktoré navštevujú predškolské zariadenie. "Reálne to znamená, že ten, kto dá svoje dieťa do škôlky alebo jaslí, dostane navyše 150 eur," avizoval s tým, že ak sa podporí kúpyschopnosť dopytu, spôsobí to aj nárast ponuky škôlok.



Tieto opatrenia by mali stáť v prípade rodičovskej dávky 25 miliónov eur, náhradné výživné 18 miliónov eur, príspevok na starostlivosť 75 až 300 miliónov eur. Podľa Cmoreja je to možné zvládnuť aj bez zvyšovania daní. Ozrejmil, že najdrahšie opatrenie sú príspevky na škôlky, je to však oblasť, ktorú v tomto programovom období pomáhala financovať Európska únia (EÚ) z Európskeho sociálneho fondu, keď preplácala 90 % výdavkov na príspevok na starostlivosť. Dúfa, že sa podarí aj v novom programovom období vyrokovať, aby EÚ preplácala čo najviac z tohto príspevku. "My rátame vo vyčíslení, že by nám mohli preplácať 75 % z Európskeho sociálneho fondu, v prípade, že nie, tak by to bol výdavok štátneho rozpočtu," poznamenal Cmorej s tým, že štát má stále skryté rezervy.