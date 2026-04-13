SaS: Megaprojekt výstavby vysokorýchlostnej trate treba prehodnotiť
Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič poukázal na neefektivitu celého projektu.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Železničný megaprojekt výstavby vysokorýchlostnej trate (VRT) na Záhorí treba prehodnotiť, pretože Slovensko riskuje miliardovú investíciu bez reálneho prínosu. Na vážne pochybnosti o projekte upozornila v pondelok opozičná strana SaS, podľa ktorej Slovensko ide opačným smerom ako jeho partneri.
Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič poukázal na neefektivitu celého projektu. „Z dostupných dát vyplýva, že projekt prinesie približne 19 minút časovej úspory medzi Bratislavou a Brnom. Viac ako 80 percent tejto úspory, teda asi 16 minút, vzniká na úseku Sekule - Rakvice za približne 400 miliónov eur. Naopak, najdrahší úsek Bratislava - Sekule za viac ako 2 miliardy eur neprináša prakticky žiadny dodatočný prínos pre slovenských cestujúcich,“ uviedol.
Ak podľa Viskupiča vieme dosiahnuť rozhodujúci efekt za 400 miliónov eur, nedáva zmysel investovať ďalšie miliardy bez jasného prínosu. Podotkol, že Slovensko musí investovať na základe dát, nie ilúzií. „Inak hrozí, že opäť zaplatíme drahý projekt, ktorý nebude slúžiť ľuďom, ale len politickým ambíciám,“ poznamenal Viskupič.
Expert SaS na dopravu Peter Báthory uviedol, že Rakúsko a Česká republika sa rozhodli pre trasu, ktorá Slovensko obchádza. „Rakúsko a Česko podpísali memorandum, v ktorom jasne deklarujú, že ich prioritou je železničný koridor Viedeň - Břeclav - Brno - Praha - Berlín. Teda mimo územia Slovenska,“ priblížil s tým, že presne na to upozorňoval pred pár dňami.
Projekt na Záhorí podľa neho stojí na ilúzii, že vlaky z Viedne budú smerovať cez Bratislavu do Česka, pretože naši susedia idú inou cestou. Rakúsko buduje vlastné prepojenia bez Slovenska. „Rakúsko zároveň pripravuje aj nové spojenie Praha - České Budějovice - Linz. Buduje si dve priame trasy do Česka. Načo by potom púšťalo vlaky cez Bratislavu?“ spýtal sa Báthory.
SaS zároveň kritizovala postup vlády, ktorá podľa nej koná bez koordinácie so zahraničnými partnermi. „Kým naši susedia koordinujú investície a plánujú spoločné koridory, Slovensko si robí vlastnú ‚národnú štúdiu‘ bez dohody a bez garancií. To nie je stratégia, to je izolácia,“ zdôraznil Báthory.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) projekt VRT na území SR v objeme 3,1 miliardy eur pripravujú v rámci zámeru prepojenia Budapešti, Bratislavy, Prahy a Varšavy. Prvá etapa s realizáciou v rokoch 2030 až 2040 zahŕňa modernizáciu a rozšírenie uzla Bratislava, výstavbu stanice Bratislava, západ a napojenie na existujúce trate. Druhá etapa s ukončením v rokoch 2046 až 2050 ráta s výstavbou plnohodnotnej VRT do Česka s traťovou rýchlosťou 320 kilometrov za hodinu a s napojením na Rakúsko.
Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič poukázal na neefektivitu celého projektu. „Z dostupných dát vyplýva, že projekt prinesie približne 19 minút časovej úspory medzi Bratislavou a Brnom. Viac ako 80 percent tejto úspory, teda asi 16 minút, vzniká na úseku Sekule - Rakvice za približne 400 miliónov eur. Naopak, najdrahší úsek Bratislava - Sekule za viac ako 2 miliardy eur neprináša prakticky žiadny dodatočný prínos pre slovenských cestujúcich,“ uviedol.
Ak podľa Viskupiča vieme dosiahnuť rozhodujúci efekt za 400 miliónov eur, nedáva zmysel investovať ďalšie miliardy bez jasného prínosu. Podotkol, že Slovensko musí investovať na základe dát, nie ilúzií. „Inak hrozí, že opäť zaplatíme drahý projekt, ktorý nebude slúžiť ľuďom, ale len politickým ambíciám,“ poznamenal Viskupič.
Expert SaS na dopravu Peter Báthory uviedol, že Rakúsko a Česká republika sa rozhodli pre trasu, ktorá Slovensko obchádza. „Rakúsko a Česko podpísali memorandum, v ktorom jasne deklarujú, že ich prioritou je železničný koridor Viedeň - Břeclav - Brno - Praha - Berlín. Teda mimo územia Slovenska,“ priblížil s tým, že presne na to upozorňoval pred pár dňami.
Projekt na Záhorí podľa neho stojí na ilúzii, že vlaky z Viedne budú smerovať cez Bratislavu do Česka, pretože naši susedia idú inou cestou. Rakúsko buduje vlastné prepojenia bez Slovenska. „Rakúsko zároveň pripravuje aj nové spojenie Praha - České Budějovice - Linz. Buduje si dve priame trasy do Česka. Načo by potom púšťalo vlaky cez Bratislavu?“ spýtal sa Báthory.
SaS zároveň kritizovala postup vlády, ktorá podľa nej koná bez koordinácie so zahraničnými partnermi. „Kým naši susedia koordinujú investície a plánujú spoločné koridory, Slovensko si robí vlastnú ‚národnú štúdiu‘ bez dohody a bez garancií. To nie je stratégia, to je izolácia,“ zdôraznil Báthory.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) projekt VRT na území SR v objeme 3,1 miliardy eur pripravujú v rámci zámeru prepojenia Budapešti, Bratislavy, Prahy a Varšavy. Prvá etapa s realizáciou v rokoch 2030 až 2040 zahŕňa modernizáciu a rozšírenie uzla Bratislava, výstavbu stanice Bratislava, západ a napojenie na existujúce trate. Druhá etapa s ukončením v rokoch 2046 až 2050 ráta s výstavbou plnohodnotnej VRT do Česka s traťovou rýchlosťou 320 kilometrov za hodinu a s napojením na Rakúsko.