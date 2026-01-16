< sekcia Ekonomika
SaS: Memorandum s USA nie je záväzné pre nový jadrový zdroj
Galek pripomenul, že doteraz sa neuskutočnilo žiadne výberové konanie v súvislosti s technológiou a dodávateľom nového jadrového zdroja. Toto je naplánované až na rok 2027.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky medzi Slovenskom a USA, kvôli ktorému odcestovali do Washingtonu premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), je len nezáväznou deklaráciou. Nijako záväzne nerieši výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku. Upozornili na to v piatok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej SaS.
„Nič nie je pravdy na tom, že by nás toto memorandum nejakým spôsobom zaväzovalo k spolupráci aj pri novom jadrovom zdroji, že by sa nejakým spôsobom v tomto memorande hovorilo o nejakých dohodách s americkou spoločnosťou Westinghouse. Toto sa iba Robert Fico snaží umelo prezentovať, bohužiaľ aj neodborne a robiť si na tom svoje PR,“ konštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS).
Pripomenul, že doteraz sa neuskutočnilo žiadne výberové konanie v súvislosti s technológiou a dodávateľom nového jadrového zdroja. Toto je naplánované až na rok 2027. Vyriešená nie je ani otázka financovania nového jadrového zdroja. Poradenská firma, ktorá má riešiť túto otázku, bola vybraná iba minulý týždeň.
„V súvislosti s novým jadrovým zdrojom je dnes preto naozaj všetko otvorené a vyjadrenia Roberta Fica sú akurát tak plné poloprávd a opreté o nejaké jeho súkromné záujmy a možno aj nejaké pokútne dohody, ktoré urobil na pozadí,“ predpokladá Galek.
Veľkým problémom je podľa neho aj Ficom deklarovaná cena 15 miliárd eur. Za takúto sumu susedná Česká republika plánuje postaviť dva rovnaké reaktory, zhodnotil opozičný poslanec. „Ja sa teda pýtam, tých 15 miliárd eur si Robert Fico vycucal z prsta? Alebo to si chce z projektu nového jadrového zdroja urobiť akýsi privátny dôchodkový pilier? To mu akože už jeho renta nestačí?“ spýtal sa.
Ak by tento projekt mala na starosti SaS, postupovala by podľa neho inak. „Zabezpečíme transparentné výberové konanie a do diskusie prizveme ľudí, ktorí sa tomu naozaj rozumejú. Nie tak, ako to robí Saková, ako to robí Fico,“ dodal Galek.
Premiér odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa v piatok popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Slovenský premiér sa v sobotu (17. 1.) v sídle Mar-a-Lago na Floride stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Nič nie je pravdy na tom, že by nás toto memorandum nejakým spôsobom zaväzovalo k spolupráci aj pri novom jadrovom zdroji, že by sa nejakým spôsobom v tomto memorande hovorilo o nejakých dohodách s americkou spoločnosťou Westinghouse. Toto sa iba Robert Fico snaží umelo prezentovať, bohužiaľ aj neodborne a robiť si na tom svoje PR,“ konštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS).
Pripomenul, že doteraz sa neuskutočnilo žiadne výberové konanie v súvislosti s technológiou a dodávateľom nového jadrového zdroja. Toto je naplánované až na rok 2027. Vyriešená nie je ani otázka financovania nového jadrového zdroja. Poradenská firma, ktorá má riešiť túto otázku, bola vybraná iba minulý týždeň.
„V súvislosti s novým jadrovým zdrojom je dnes preto naozaj všetko otvorené a vyjadrenia Roberta Fica sú akurát tak plné poloprávd a opreté o nejaké jeho súkromné záujmy a možno aj nejaké pokútne dohody, ktoré urobil na pozadí,“ predpokladá Galek.
Veľkým problémom je podľa neho aj Ficom deklarovaná cena 15 miliárd eur. Za takúto sumu susedná Česká republika plánuje postaviť dva rovnaké reaktory, zhodnotil opozičný poslanec. „Ja sa teda pýtam, tých 15 miliárd eur si Robert Fico vycucal z prsta? Alebo to si chce z projektu nového jadrového zdroja urobiť akýsi privátny dôchodkový pilier? To mu akože už jeho renta nestačí?“ spýtal sa.
Ak by tento projekt mala na starosti SaS, postupovala by podľa neho inak. „Zabezpečíme transparentné výberové konanie a do diskusie prizveme ľudí, ktorí sa tomu naozaj rozumejú. Nie tak, ako to robí Saková, ako to robí Fico,“ dodal Galek.
Premiér odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa v piatok popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Slovenský premiér sa v sobotu (17. 1.) v sídle Mar-a-Lago na Floride stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.