SaS: Minister Hirman ruší povinnosť mať plyn v slovenských zásobníkoch

Bratislava 1. februára (TASR) - Dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman ruší povinnosť pre dodávateľov mať uskladnený plyn v slovenských zásobníkoch. Uviedli to v stredu na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR za stranu SaS Richard Sulík a Karol Galek. SaS podľa nich nesúhlasí s pozmeňovacím návrhom k novele zákona o energetike, ktorý odstraňuje povinnosť dodávateľov mať uskladnené isté minimálne množstvo plynu. Novela zákona sa aktuálne prerokúva v NR SR.



"Slovensko je extrémne plynofikovaná krajina. Preto sme si povedali, taktiež pod vplyvom vojny na Ukrajine, že pripravíme zákon, ktorý v nejakom rozumnom rozsahu stanoví každému dodávateľovi, aby mal fyzicky na území Slovenska nejaké množstvo plynu. Bolo to 25 % z jeho ročného predaja. Tento zákon sme novému ministrovi nechali na ministerstve hospodárstva (MH)," povedal predseda SaS Sulík, ktorý bol Hirmanovým predchodcom na poste.



Sulík podľa svojich slov očakával, že návrh zákona Hirman predloží do parlamentu a že zákon bude v NR SR schválený. "Bohužiaľ, nie, Karel Hirman ruší povinnosť (mať fyzicky plyn v zásobníkoch) a nepredloží zákon do parlamentu. Podľahol energetickej loby. Ukazuje sa opäť, že je slabý minister a že nekoná v záujme krajiny, ale koná a nie prvýkrát v záujme energetickej loby," podčiarkol Sulík.



"V zákone, ktorý sme zanechali na ministerstve hospodárstva, sa hovorilo o 25 %, ktoré musia dodávatelia plynu držať povinne v slovenských zásobníkoch. V samotnom pozmeňovacom návrhu k zákonu, ktorý je v parlamente a ktorý predložil poslanec Milan Kuriak (OĽANO), sa skladovacia povinnosť má zo zákona vyňať, pretože sa zlepšila situácia v porovnaní s tým, keď sme zákon pripravovali," doplnil podpredseda SaS Galek, ktorý bol za Sulíka štátnym tajomníkom na MH SR.



Slovensko je podľa Galeka pri plyne zraniteľnou krajinou, pretože pri pri znižovaní dodávok plynu z Ruska je už takpovediac "na konci plynovej rúry". "Vyzývame preto ministra Hirmana, aby neohrozoval energetickú bezpečnosť Slovenska," dodal Galek.