SAS: MŽP porušilo pri zákaze spaľovacích motorov ústavný zákon

Bratislava 29. marca (TASR) - Opozičná SaS kritizuje konanie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR vo veci zákazu spaľovacích motorov. Ide podľa nej o porušenie ústavného zákona. V stredu o tom informoval hovorca strany SaS Ondrej Šprlák.



Na celý proces by sa mala podľa SaS pozrieť prezidentka Zuzana Čaputová. MŽP požiadalo podľa SaS v pondelok (27. 3.) Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti o zmenu pozície, aby Slovenská republika súhlasila so zákazom spaľovacích motorov od roku 2035.



"Keďže žiadosť prišla mailom a členovia výboru o danom návrhu nerokovali, ministerstvo životného prostredia považovalo ich žiadosť na zmenu pozície za schválenú takzvanou tichou procedúrou. Pri žiadosti o zmenu stanoviska však žiadny taký postup, že ak sa NR SR nevyjadrí, platí žiadosť člena vlády o zmenu stanoviska, nie je v ústavnom zákone upravený," uviedol poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Oravec.



SaS sa vyjadrila, že v ústavnom zákone je tiež uvedené, že návrh vlády platí len v tom prípade, ak sa k nemu výbor nevyjadrí do 14 dní. "Navyše zmenu stanoviska nežiadala vláda, ako to stanovuje zákon, ale prišiel len ako nikým nepodpísaný dokument ministerstva životného prostredia," doplnil Oravec.



"Ministerstvo životného prostredia úmyselne nerešpektovalo stanovisko parlamentného výboru, ktorý ich zaviazal hlasovať proti zákazu spaľovacích motorov," uzavrel predseda SaS Richard Sulík.