SaS: Na nedostatky v agrorezorte a PPA poukazuje NKÚ a rezort financií

Bratislava 6. novembra (TASR) - V rezorte pôdohospodárstva a najmä v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), kde sa ročne rozdelí takmer 700 miliónov eur z eurofondov, sú obrovské nedostatky. Kontrolné orgány, ako Ministerstvo financií (MF) SR a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, poukazujú na ne opakovane. V stredu to uviedla odborníčka opozičnej strany SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová s tým, že rezort zaplatil za 4 roky spoločnosti Deloitte za jej služby 10 miliónov eur.



„Kontrolné zistenia poukazujú aj na to, že PPA tieto závery nerešpektuje, nedostatky sa neodstraňujú a opakujú sa," doplnila Halgašová. "Z tohto pohľadu vyzerajú zrealizované audity spoločnosti Deloitte ako príliš drahá povinná jazda, ktorej výsledný efekt sa rovná nule,“ konštatovala.



Podľa jej názoru rezort zlyhal aj v spravodlivom prideľovaní peňazí a Slovensko bude musieť vrátiť do Bruselu takmer 6 miliónov eur z PPA za priame platby. Dôvodom majú byť nezrovnalosti, ktoré vyšetruje NAKA na podnet Európskej komisie. V súvislosti s Integrovaným regionálnym operačným programom (IROP) povedala, že „vďaka nekompetentnosti štátnych úradníkov budeme musieť vrátiť do Bruselu takmer 40 miliónov eur, boli určené pre menej rozvinuté regióny". A v utorok (5. 11.) boli uverejnené ďalšie zmeny v programe za vyše 90 miliónov eur.



Koaličná SNS podľa Halgašovej využíva za veľké peniaze audítorské služby Deloitte a pravdepodobne nimi kryje nedostatky a zlyhania na rezortoch, ktoré riadi. Strana SaS bude po voľbách presadzovať aj prehodnotenie drahých audítorských služieb, aby sa audítorské spoločnosti uchádzali o služby v súťažiach, zverejňovanie auditov a komplexnú elektronizáciu PPA, povedala Halgašová.



Predseda strany Richard Sulík uviedol, že na auditoch zarába niekoľko málo spoločností. O Deloitte povedal, že po voľbách v roku 2010 sa snažili presadiť podľa neho nezmyselnú zmluvu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vtedajší minister Jozef Mihál (SaS) túto zmluvu za 5 miliónov eur odmietol.