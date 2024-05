SaS: Náklady na mzdy štátnych úradníkov sú až 750 miliónov eur

Bratislava 10. mája (TASR) - Počet štátnych úradníkov narástol v minulom roku o 567 miest. Mzdové výdavky na nich predstavujú 750 miliónov eur. Upozornil na to v piatok poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Vladimír Ledecký na tlačovej konferencii. Poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič sa zas obáva, že prijaté výdavkové limity budú len sľubom.



Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podľa Ledeckého hovoril dlhodobo o znižovaní počtu štátnych úradníkov. "V pondelok na výbore nám pritom pristal materiál, že treba navýšiť ich počet na Úrade vlády SR o 11, a následne sa to v tom istom týždni schválilo v parlamente. Verejne hovorí o znižovaní počtu úradníkov a o týždeň na to ich navyšujeme," uviedol Ledecký.



Dodal, že počet tabuľkových miest narástol o 770, čo znamená, že bol plánovaný ešte vyšší nárast. Desať percent z nich pritom podľa jeho slov nie je obsadených, ale peniaze sa na ne čerpajú. Štát by tak podľa jeho výpočtov mohol ušetriť 75 miliónov eur ročne.



Veľkým problémom je podľa Ledeckého aj nárast inštitútu osobného platu, ktorý je definovaný len tým, že musí byť väčší ako funkčný plat. "Niektorí zamestnanci ani nemajú opis činnosti, ale len osobný plat, ktorý je nad 5000 eur," priblížil s tým, že momentálne je v štátnej správe takýchto úradníkov 777.



Viskupič poukázal na to, že marcové výsledky maloobchodného predaja ukázali pokles predaja pohonných látok na Slovensku. "Nie je sa čo čudovať, keď vo všetkých okolitých krajinách je benzín lacnejší ako u nás," dodal.



Prijatie európskej verzie výdavkových limitov je podľa Viskupiča dobrou správou, no obáva sa, že ide len o sľuby. "V rovnakom čase totiž vláda odobrila prenájom jednej z najlukratívnejších kancelárskych budov v Bratislave pre nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Nemôže byť exemplárnejší prípad rozhadzovania verejných financií ako toto," uzavrel.