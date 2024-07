SaS: Namiesto krátenia dávok by sa mal štát zaoberať nelegálnou prácou

Bratislava 25. júla (TASR) - Opozičná SaS kritizovala opatrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) o krátení alebo odobraní dávky v hmotnej núdzi, ktoré má negatívny vplyv na ohrozené skupiny na Slovensku. Riešiť treba podľa strany najmä marginalizované komunity, ktoré často pracujú nelegálne. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornil predseda SaS Branislav Gröhling a poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký.



"Nedávno aj minister práce Erik Tomáš predstavil ďalšie opatrenia. Podľa neho sociálne riešenia, a to krátenie dávok. V prípade, že nezamestnaní ľudia odmietnu pracovnú ponuku, dávka im bude krátená alebo úplne odobratá na obdobie 12 mesiacov. Ide o taký zámer, že minister chce zvýšiť zamestnanosť občanov vrátane marginalizovaných komunít," uviedol Gröhling.



Ledecký doplnil, že pod hranicou chudoby žije päť percent ľudí, pričom vo vylúčených osadách je to až 50 %. Väčšina z týchto vylúčených rómskych komunít podľa neho pracuje, keďže by nevedeli vyžiť zo sociálnych dávok. Problémom však je, že ľudia z týchto komunít pracujú často načierno. Ledecký vyzval ministra práce, aby v prvom rade riešil nelegálnu prácu, keďže mnohí ľudia z marginalizovaných skupín si privyrábajú na týždňovkách na západnom Slovensku či v Česku.



Potrebné je podľa neho venovať sa aj vzdelávaniu a rekvalifikácii Rómov. SaS chce takisto presadiť, aby sa dávky v hmotnej núdzi vyplácali na účet a predchádzalo sa tomu, že ľudia, ktorí dostanú peniaze na ruku, ich hneď aj minú.



Ledecký spresnil, že rezort práce ponúka nezamestnaným dve možnosti, ako získať prácu. Jednou z nich sú aktivačné práce, ktoré môžu byť podľa Ledeckého nielen v mieste bydliska, ale aj v rámci okresu, a ak takúto ponuku ľudia odmietnu, tak sa im znížia alebo budú odobrané sociálne dávky. Zdôraznil, že druhou možnosťou je práca vo fabrikách. Okrem toho sa môžu ľudia zamestnať aj v projekte na obnovu hradov a zámkov. V tomto prípade však podľa Ledeckého už niekoľko mesiacov neboli vyplatené zo strany štátu peniaze.