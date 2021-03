SaS: Nastanú zmeny v materskej pre otcov, chystáme aj ďalšie zlepšenia

Bratislava 31. marca (TASR) – Novela zákona o sociálnom poistení priniesla aj zmeny v materskej pre otcov. Zdôraznili to predstavitelia strany SaS počas stredajšej tlačovej konferencie. Strana sa chce na budúceho nového ministra práce obrátiť aj s ďalšími zlepšujúcimi návrhmi.



"Doteraz, keď chcel ísť otec na materskú, Sociálna poisťovňa (SP) vyžadovala tlačivo Prevzatie dieťaťa do starostlivosti otca," priblížil poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Cmorej (SaS) s tým, že táto povinnosť sa novelou zákona ruší. Ak otec nemá obmedzené rodičovské práva, prevzatie dieťaťa do starostlivosti nebude potrebné. Predstavitelia SaS zdôraznili, že tak zaniká aj dôvod, pre ktoré SP nepriznávala materské stovkám otcov.



Podľa experta na dane Jozefa Mihála týmto odpadá zbytočný stres mnohým rodinám, keďže sa ruší "pseudopodmienka" prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Pre SP to často podľa jeho slov predstavovalo zámienku na to, aby mnohým otcom nepriznali materskú.



"Bola to absurdná situácia, pretože podľa zákona o rodine sa otec dieťaťa, samozrejme, stará o svoje dieťa – to je absolútne jasné a prirodzené – ale najlepšie sa stará tým, že pre rodinu zarobí čo najviac peňazí," podotkol Mihál s tým, že ak si však otec počas poberania materskej našiel spôsob, ako si zabezpečiť bočný príjem alebo nové zamestnanie, bol to pre SP dôvod, aby mu paradoxne materskú zamietla či prestala vyplácať. Od 1. mája tak budú môcť otcovia čerpať materskú za predpokladu, že boli nemocensky poistení, a to aj popri bočnom zárobku.



Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) podotkla, že ide aj o tému zrovnoprávnenia žien a mužov. Reálne praktické riešenia, akým je aj táto časť novely zákona, podľa nej pomôžu zmierniť skoro 20-percentný rozdiel v priemerných mzdách medzi mužmi a ženami.



Cigániková tiež dodala, že za novým ministrom práce pôjdu predstavitelia SaS s požiadavkou o zmenu názvu materskej dovolenky na rodičovskú starostlivosť. "Pretože už dávno to nie je materská a už vôbec nie dovolenka," uzavrela poslankyňa. Cmorej dodal, že strana chce presadiť aj kompletnú zmenu dávok do troch rokov veku dieťaťa.