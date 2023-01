SaS: Návrh na zákaz nedeľného predaja spôsobí množstvo problémov

Bratislava 10. januára (TASR) - Návrh na zákaz nedeľného predaja spôsobí množstvo problémov. Uviedla to opozičná SaS k návrhu zákona nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Čepčeka na nedeľné zatváranie obchodov.



Podľa poslanca Jána Oravca, ktorý sa v SaS venuje hospodárstvu, ide o negatívnu kombináciu vplyvu na podnikateľov, ale aj na spotrebiteľov. Navyše sa to deje len chvíľu po tom, ako poslanci koalície spolu s opozičnou stranou Smer-SD schválili zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a v noci.



"Poslanec Čepček chce svojím návrhom obmedziť ľudí slobodne sa rozhodnúť, kedy môžu ísť do obchodu. Zároveň im chce absurdne v súlade so svojím ideologickým presvedčením prikázať, čo a kedy majú robiť, namiesto toho, aby im reálne v aktuálnej ťažkej dobe pomáhal. Výsledkom bude, že mnohé rodiny budú mať problém s nákupom, keďže nie každý to stihne cez týždeň či v sobotu, keď budú predajne preplnené," povedal Oravec.



Niektoré predavačky pritom podľa SaS prácu v nedeľu vyhľadávajú, pretože za ňu dostanú vyššie príplatky a deň voľna s rodinou si užijú inokedy. "Ak sa predaj zakáže, zarobia menej, čo ich vzhľadom na infláciu nepríjemne zabolí," poznamenal poslanec NR SR Marián Viskupič, ktorý má v SaS na starosti verejné financie.



"Celý tento nápad je vzhľadom na schválené víkendové príplatky absurdný. Nerozumieme, prečo máme stále niekomu niečo prikazovať, zakazovať a rozhodovať za občanov. Treba to nechať na obchodníkoch, či budú mať otvorené, a na zamestnancoch, ktorým by odpracované dni navyše chýbali vo výplate," dodal Viskupič.



Poslanecký návrh zakázať nedeľný predaj v obchodoch kritizoval v pondelok (9. 1.) aj predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov Daniel Krakovský. Táto téma je podľa maloobchodníkov populistická a rozdeľuje spoločnosť. "V konečnom dôsledku na to doplatia zasa iba zamestnanci, ktorí prídu o víkendové príplatky, ktoré, mimochodom, práve títo poslanci v minulom roku spolu s minimálnou mzdou zvyšovali," doplnil Krakovský.