Strana SaS reagovala na návrh na zmenu investovania v 2. pilieri

Bratislava 13. februára (TASR) - Návrh zákona na úpravu pravidiel investovania v druhom dôchodkovom pilieri by sa nemal stať zdrojom financovania konsolidačných opatrení. Opoziční poslanci z SaS Marián Viskupič a Martina Bajo Holečková upozornili na to, že peniaze v druhom pilieri nie sú vládne, ale ide o súkromné úspory takmer dvoch miliónov sporiteľov, ktorí si na dôchodkových účtoch sporia na vlastnú penziu, preto štát nemá právo na ne siahnuť.



"Pri aktuálnom kupčení s hlasmi v parlamente hrozí, že si premiér Robert Fico (Smer-SD) dokáže splniť svoju túžbu politicky ovládnuť druhý pilier. Ak sa v druhom čítaní do návrhu zákona pridajú pozmeňovacie návrhy, tak reálne hrozí, že sa zavedie napríklad povinné investovanie do štátom určených projektov, čím by sa peniaze sporiteľov mohli stať zdrojom financovania vládnych priorít," uviedol Viskupič s tým, že ak vláda umožní politické zasahovanie do investičných stratégií dôchodkových fondov, výsledkom bude ohrozenie úspor sporiteľov a ich nižšie dôchodky.



Bajo Holečková zdôraznila, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) tiež nevylúčil, že by vláda mohla hľadať zdroje pre konsolidáciu aj znížením príspevkov do druhého piliera. "Premiér Fico dlhodobo hľadá spôsob, ako sa dostať k úsporám sporiteľov v druhom pilieri a vždy keď Robert Fico potrebuje peniaze na svoje populistické opatrenia, tak ich zoberie z druhého piliera, lebo si myslí, že si to ľudia nevšimnú, keďže im ich neberie priamo z peňaženky. Strana Smer-SD opakovaným otváraním druhého piliera a presviedčaním o jeho nevýhodnosti už získala vyše miliardu eur do štátneho rozpočtu," priblížila.



Dodala, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) už raz znížil príspevok do druhého piliera, čím pripravil pracujúcich ľudí o desiatky tisíc eur a najviac poškodil mladých ľudí. SaS preto vyzvala vládu, aby prestala experimentovať s peniazmi Slovákov a nesnažila sa ich použiť na financovanie štátnych projektov alebo konsolidáciu. "Druhý pilier musí zostať nezávislý a slúžiť výlučne na zabezpečenie dôstojných dôchodkov sporiteľov," uzavrela Bajo Holečková.