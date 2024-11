SaS: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je neprijateľný

Bratislava 25. novembra (TASR) - Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je neprijateľný, je neodborný a bude mať negatívny vplyv na ekonomický rast SR. Uviedol to na tlačovej konferencii predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, za účasti predstaviteľov strán mimoparlamentného Pravicového bloku (ODS - Občianski demokrati Slovenska, Fórum a Modrí-ES). SaS vládny návrh rozpočtu v parlamente preto podľa Gröhlinga nepodporí.



"Do parlamentu, ktorý začína už v utorok (26. 11.) totiž vláda predložila návrh štátneho rozpočtu. Tento návrh štátneho rozpočtu je neprijateľný, je neodborne pripravený a bude mať výrazne negatívny dopad na budúci ekonomický rast Slovenska. Rozpočet poškodí každého, poškodí podnikateľov a občanov. Občanov oberie o peniaze a spomalí našu ekonomiku," spresnil Gröhling.



Jedinou prioritou tejto vlády Roberta Fica (Smer-SD) je podľa neho nejaké krátkodobé naplnenie štátnej kasy, a to na úkor všetkých, na úkor dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Takýto rozpočet preto podľa Gröhlingových slov poslanecký klub SaS neplánuje v hlasovaní v Národnej rade SR podporiť.



Negatívny názor na vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2025 majú aj predstavitelia troch strán Pravicového bloku. "Skokové zvýšenie hornej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) a zavádzanie ďalších pásiem komplikuje systém výberu dane," povedal Pavel Macko, predseda strany ODS - Občianski demokrati Slovenska. Ideálnym riešením by podľa Macka bolo zavedenie jednej sadzby DPH.



Strana Modrí-ES podľa slov jej predsedu Ľuboša Schwarzbachera považuje návrh štátneho rozpočtu za "nemiestny žart a urážku pre každého poctivého občana". "Vláda sa chystá zdierať ľudí, aby pokryla najmä svoje zvýšené výdavky," podčiarkol Schwarzbacher. Podľa slov Zsolta Simona, predsedu strany Fórum, približne 50 % prostriedkov, vybraných cez avizované ekonomické opatrenia, nepôjde na konsolidáciu verejných financií, ale na ďalšie rozhadzovanie vlády Roberta Fica.