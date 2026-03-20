SaS navrhla úsporné zmeny vo fungovaní štátu

Na snímke poslanec NRSR Marián Viskupič (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Opozičná strana SaS predložila tri návrhy, ktoré by mali zabezpečiť úspory vo fungovaní štátu. Okrem zrušenia zboru žandárov chcú liberáli zaviesť strop na podiel dohodárov v štátnej správe a obmedziť počet štátnych tajomníkov na dvoch pre každé ministerstvo. V piatok o tom informovala SaS.

Žandársky zbor je podľa SaS zbytočný útvar, ktorý len zvyšuje výdavky štátu bez reálneho prínosu pre bezpečnosť občanov. Strana upozornila, že problémy v bezpečnostných zložkách sa nedajú riešiť vytváraním nových štruktúr, ale zefektívnením tých existujúcich.

Maximálny podiel dohodárov v štátnej správe by sa mal podľa SaS obmedziť na maximálne 5 % z celkového počtu týchto zamestnancov. „Tento limit považujeme za férový a udržateľný strop, ktorý zabráni obchádzaniu riadneho zamestnávania a zároveň obmedzí vytváranie tzv. trafík pre straníckych nominantov. Cieľom je transparentnejší a profesionálnejší štátny aparát,“ priblížil poslanec za SaS Marián Viskupič.

Zmeny by podľa Viskupiča mali priniesť lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. „Štát má byť štíhly, nie predražený. Má slúžiť občanom, nie na nich zarábať. Menej výdavkov štátu znamená viac peňazí pre ľudí,“ uviedol Viskupič. SaS zároveň vyzvala koaličných poslancov, aby prestali automaticky odmietať návrhy opozície a začali sa riadiť ich obsahom a prínosom pre občanov.
