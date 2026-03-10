< sekcia Ekonomika
SaS navrhla zníženie spotrebnej dane z palív
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) navrhla dočasné zníženie sadzby spotrebnej dane z motorových palív na minimum, ktoré stanovujú predpisy Európskej únie (EÚ). V utorok o tom na brífingu informovali poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič a Karol Galek s tým, že vyzvali vládu, aby si tento návrh predložený do parlamentu osvojila a požiadala NR SR o jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
Navrhovaná zmena zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja znižuje spotrebnú daň z benzínu zo súčasných 514 eur na 359 eur na 1000 litrov (l) a spotrebnú daň z nafty z aktuálnych 368 eur na 1000 l na možné minimum 330 eur na 1000 l. „Tieto sadzby presne kopírujú minimálne úrovne, ktoré sú stanovené smernicou Rady z roku 2003/1996/ES, a teda sú v plnom súlade s právom Európskej únie,“ uviedol Viskupič. To by malo znížiť cenu benzínu o 18 centov a cenu nafty o päť centov na liter.
Mesačne sa podľa Viskupiča na Slovensku predá približne 70 miliónov litrov benzínu, čo znamená pri navrhovanom znížení sadzby spotrebnej dane pokles príjmu štátu asi desať miliónov eur. Pri nižších cenách palív by ale tento výpadok podľa SaS nahradil vyšší výber spotrebnej dane a DPH z väčšieho objemu predaných palív.
Slováci by prestali tankovať za hranicami a aj tranzitujúci cudzinci by začali tankovať na Slovensku. Na nahradenie výpadku by tak bolo treba zvýšiť predaj palív o 20 %, čo je podľa Viskupiča reálne.
Galek upozornil, že ceny pohonných látok môžu v najbližších týždňoch ešte výraznejšie rásť. „Ceny ropy reagujú na vojnu na Blízkom východe. Cez Hormuzský prieliv sa prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy. Trh už reagoval skokom ceny z približne 70 dolárov za barel na dnešných približne 90 dolárov. Ak sa konflikt neupokojí, tlak na rast cien bude pokračovať,“ uviedol.
