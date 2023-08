SaS navrhuje adresnú pomoc s hypotékami, predrokovala ju aj s bankami

Bratislava 10. augusta (TASR) - Situácia okolo rastúcich úrokov a splátok hypoték je špecifická a vyžaduje si konkrétne adresné opatrenia. Rada pre ekonomický rast SaS pripravila šesť takýchto návrhov, ktoré vo štvrtok prezentovali predstavitelia strany s tým, že sú predrokované aj s bankami.



"Čaro týchto šiestich opatrení je v tom, že sú veľmi konkrétne, dajú sa realizovať okamžite, bez toho, aby sme museli zvolávať parlament, meniť zákony a čakať, až vstúpia do účinnosti," priblížil predseda rady Ján Oravec.



Prvým návrhom je umožniť zlučovanie spotrebných úverov do existujúceho hypotekárneho úveru. Suma zlúčených úverov pritom nesmie presiahnuť výšku krytia nehnuteľnosťou. Druhým opatrením by bola možnosť pozastaviť platenie istiny úveru najviac na 12 mesiacov. Ako tretie navrhuje SaS umožniť predĺženie splácania existujúceho hypotekárneho úveru až do 65. roku života a uvoľniť prísne pravidlá Národnej banky Slovenska (NBS) na maximálnu dĺžku splatnosti.



Štvrté a podľa strany najzásadnejšie opatrenie je zaviesť limit na maximálne percentuálne zvýšenie splátky hypotéky pri refixácii, a to na úrovni rastu priemernej mzdy za posledné tri roky. Podľa aktuálnych štatistík by tento strop mal byť okolo 28 %. Tieto opatrenia by si mohol uplatniť každý dlžník iba na jeden hypotekárny úver a banky by sa mali zaviazať, že ich umožnia používať aj kumulatívne a bez zápisu v úverovom registri či zhoršenia ratingu dlžníka.



"Poctivo sme sa zaoberali číslami, komunikovali sme s bankami a výsledkom je premyslený, konkrétny návrh, ako sa patrí na stranu odborníkov. Ide nám o to, aby sme odchytili extrémne nárasty, aby kvôli extrémne rýchlo rastúcim úrokom nikto neprišiel o strechu nad hlavou, byt alebo dom, ktorý financuje cez hypotéku," zdôraznil predseda SaS Richard Sulík.



Navrhované opatrenia má strana podľa neho predrokované aj s významnými bankami na slovenskom trhu, aj keď konkrétne subjekty nemenoval. Hneď po voľbách, ak bude SaS súčasťou vlády, by tak bolo podľa neho možné pristúpiť k dohode s bankami, ktoré by sa k ich plneniu dobrovoľne zaviazali.



Za to im SaS ponúka, že bude proti opätovnému zavedeniu bankového odvodu, s ktorým aj tak nesúhlasí. "Vidíme priestor na dohodu s bankami. Ak by sa takáto dohoda nepodarila, máme tu rôznych ľavičiarov, ktorí s radosťou budú zavádzať bankový odvod," dodal Sulík.