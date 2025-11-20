< sekcia Ekonomika
SaS navrhuje obmedziť štátu možnosť zamestnávať mimo pracovného pomeru
Limit by mal byť na úrovni 5 % pracovných miest v danej organizácii a zároveň 5 % mzdových prostriedkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny rok.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Zamestnávanie na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo verejnom sektore by sa malo obmedziť. Limit by mal byť na úrovni 5 % pracovných miest v danej organizácii a zároveň 5 % mzdových prostriedkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny rok. Navrhujú to opoziční poslanci Marián Viskupič a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS) v novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.
Poukázali na to, že dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vykazujú viacero špecifík, najmä nízky maximálny rozsah pracovného času, možnosť práce z domu bez nutnosti fyzickej prítomnosti na pracovisku, odmeny dohodárov nie sú viazané na platové tabuľky, ako aj možnosť súbežného podnikania. Tieto dohody majú tiež výnimku pri zverejňovaní v Centrálnom registri zmlúv, nie je tak zabezpečená ich verejná kontrola.
„Uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklady na to, aby sa dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zakrývali dodávky služieb a obchádzal sa tak Centrálny register zmlúv,“ tvrdia predkladatelia. Vo verejnom sektore financovanom z verejných zdrojov tak podľa nich môžu byť tieto dohody využívané aj na činnosti, na ktoré majú inštitúcie svoj vlastný aparát alebo o ktorých zmysluplnosti možno mať oprávnené pochybnosti.
Cieľom návrhu nie je podľa autorov plošne dehonestovať prácu všetkých dohodárov vo verejnom sektore, ani ich vystavovať neprimeranej verejnej kritike a zverejňovať ich zárobky. „Návrh zákona dohody vo verejnom sektore nezakazuje, ani nenavrhuje ich zverejňovanie, ale vracia im ich pôvodný účel, a tým je ich doplnkový charakter,“ dodali opoziční poslanci.
Poukázali na to, že dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vykazujú viacero špecifík, najmä nízky maximálny rozsah pracovného času, možnosť práce z domu bez nutnosti fyzickej prítomnosti na pracovisku, odmeny dohodárov nie sú viazané na platové tabuľky, ako aj možnosť súbežného podnikania. Tieto dohody majú tiež výnimku pri zverejňovaní v Centrálnom registri zmlúv, nie je tak zabezpečená ich verejná kontrola.
„Uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklady na to, aby sa dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zakrývali dodávky služieb a obchádzal sa tak Centrálny register zmlúv,“ tvrdia predkladatelia. Vo verejnom sektore financovanom z verejných zdrojov tak podľa nich môžu byť tieto dohody využívané aj na činnosti, na ktoré majú inštitúcie svoj vlastný aparát alebo o ktorých zmysluplnosti možno mať oprávnené pochybnosti.
Cieľom návrhu nie je podľa autorov plošne dehonestovať prácu všetkých dohodárov vo verejnom sektore, ani ich vystavovať neprimeranej verejnej kritike a zverejňovať ich zárobky. „Návrh zákona dohody vo verejnom sektore nezakazuje, ani nenavrhuje ich zverejňovanie, ale vracia im ich pôvodný účel, a tým je ich doplnkový charakter,“ dodali opoziční poslanci.