SaS navrhuje prijať výdavkové limity. Chce diskutovať o daňovej brzde

Bratislava 12. októbra (TASR) – Koaličná SaS navrhuje pri rokovaniach o novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti kompromis. Spočíva v tom, aby sa prijali len výdavkové limity a následne by pokračovala diskusia o zavedení daňovej brzdy, ktorú presadzuje SaS. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).



Strana navrhuje, aby sa prijala len akási čiastočná novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v rámci ktorej by sa zaviedli výdavkové limity. Tie sú totiž jedným z míľnikov plánu obnovy. "Najprv urobme to, čo vyžaduje plán obnovy, a potom pokračujme ďalej v rokovaniach," naznačil Viskupič s tým, že cieľom SaS je vo finále daňová brzda.



Ak by sa však mala prijímať plná verzia novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti vrátane úpravy dlhovej brzdy, SaS trvá na tom, aby v takom prípade bola do návrhu zapracovaná aj daňová brzda. Viskupič zdôraznil, že deficity sa nemôžu riešiť neustálym zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia Slovenska.



Vláda schválila 30. septembra 2020 návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov. Novelu zákona parlament síce posunul do druhého čítania, zatiaľ ju však neschválil. Právna norma sa totiž viackrát presúvala.