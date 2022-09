VIDEO: SaS navrhuje rozpočtovo neutrálne zmeny v daniach

Bratislava 9. septembra (TASR) – Vyššie dane sú pre SaS červenou čiarou, neznamená to však, že nesmie dôjsť k žiadnym zmenám v daniach. Strana preto na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR predkladá niekoľko návrhov zákonov, kde na jednej strane môže dôjsť k zvýšeniu daní, na druhej strane sa však znížia iné. Predseda SaS a minister hospodárstva v demisii Richard Sulík v piatok na tlačovej konferencii uviedol, že v súčasnosti je cesta priechodnejšia, aby tieto rozpočtovo neutrálne návrhy v parlamente prešli.



Sulík skonštatoval, že daňové zaťaženie na Slovensku dlhodobo stúpa. SaS preto predkladá návrhy, ktoré sú podľa jeho slov rozpočtovo neutrálne. Na jednej strane sa majú dane zvýšiť tam, kde to má zmysel, a iné sa zasa majú znížiť. Rôzne nesystémové balíčky a ich financovanie vyššími daňami je podľa predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) "cesta do pekla". Za lepšiu cestu považuje zmeny, ktorých výsledkom je, že občan zaplatí menej.



Sulík verí, že tieto návrhy si osvoja aj iné strany vrátane bývalých koaličných partnerov. "Oni chcú od nás, aby sme im za rôzne veci hlasovali, tak my budeme zase chcieť, aby oni hlasovali za toto," vyhlásil Sulík s tým, že návrhy sú aj v súlade s programovým vyhlásením vlády. V súčasnej situácii je podľa neho možné, že strana bude mať omnoho väčšiu šancu presadiť svoje návrhy v parlamente. "Ja si myslím, že dnes je tá cesta priechodnejšia, aby takéto rozpočtovo neutrálne návrhy prešli," dodal.







Daňové návrhy SaS označil Viskupič ako "dvojičky". Tou prvou je zrušenie koncesionárskych poplatkov a zavedenie "dane z rúry". Poplatky sa majú nahradiť príspevkom do štátneho rozpočtu a zdrojom financovania by mala byť daň z plynovodov, kde podľa Viskupiča akceptujú nápad OĽANO. Ďalšou "dvojičkou" je zníženie registračných poplatkov pri vozidlách a zvýšenie sadzby dane z hazardu. Tretím návrhom je zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) v gastre na 10 % a zvýšenie dane z liehu. SaS ďalej navrhuje dočasné zníženie DPH na pohonné látky, čo je podľa Viskupiča reakcia na už podaný návrh na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Tvrdí, že všetky tieto návrhy majú nulový dosah na štátny rozpočet.