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SaS navrhuje v prvom roku novej vlády šetriť aj podporiť ekonomiku
Úsporné opatrenia by mali zahŕňať zoštíhlenie štátu, obmedzenie jeho zbytočných výdavkov aj adresnejšiu sociálnu pomoc.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Nová vláda, ktorá vznikne po budúcoročných parlamentných voľbách, by mohla už v prvom roku fungovania ušetriť približne dve miliardy eur a zároveň pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku. Úsporné opatrenia by mali zahŕňať zoštíhlenie štátu, obmedzenie jeho zbytočných výdavkov aj adresnejšiu sociálnu pomoc. Štvrtina úspor by sa použila na zníženie deficitu, zvyšok investoval do podpory ekonomického rastu. Navrhuje to opozičná SaS v pláne, ktorý predstavila v pondelok na tlačovej konferencii.
„Budúca vláda bude mať neľahkú úlohu ušetriť a zároveň nakopnúť ekonomiku. V SaS vidíme, že aj v prvom roku dokážeme reálne šetriť a vrátiť sa k fungovaniu štátu pred nástupom Roberta Fica,“ vyhlásil podpredseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič.
Prvým krokom má byť podľa neho zníženie výdavkov na štát. Strana navrhuje napríklad zrušiť ministerstvo cestovného ruchu a športu, úrad podpredsedu vlády a ďalšie podľa nich nepotrebné inštitúcie. Zmeniť chce aj počet štátnych tajomníkov, maximom majú byť dvaja na jednom ministerstve, na viacerých rezortoch by stačil aj jeden. Súčasťou plánu je aj úprava platov ministrov a poslancov, vrátane ich vysokých nezdanených paušálnych náhrad. Ušetriť sa na tom dá podľa odhadov SaS minimálne päť miliónov eur ročne.
V prvom roku by chcela strana zrušiť aj všetky neobsadené pracovné miesta v štátnej správe. Spolu s ďalšími opatreniami by sa tak dalo už v prvých mesiacoch ušetriť približne pol miliardy eur, predpokladá Viskupič. Ďalších minimálne 200 miliónov eur ročne chce strana získať obmedzením predražených nákupov a neefektívnych projektov štátu.
Významnou zmenou má prejsť podľa Viskupiča aj systém sociálnej pomoci, plošné opatrenia by sa mali nahradiť adresnou podporou. „Trinásty dôchodok bude fungovať ako jednorazová dávka, ktorá dorovná dvanásty dôchodok do mediánu približne 700 eur,“ vyčíslil. Súčasnú energopomoc chce SaS nahradiť adresným príspevkom na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti s príjmom do 175 % hranice hmotnej núdze. Pre jednotlivca by mohol dosiahnuť približne 300 eur. Liberáli plánujú obmedziť aj plošné obedy a vlaky zadarmo. Bezplatné obedy majú byť určené deťom zo zraniteľných rodín a cestovanie zadarmo ľuďom, ktorí takúto pomoc skutočne potrebujú.
„Rozumiem, že toto nie sú populárne opatrenia, ale sú nevyhnutné. Spolu s ostatnými zmenami dokážeme hneď v prvom roku ušetriť dve miliardy eur, možno aj viac. Štvrtinu úspor chceme použiť na zníženie deficitu a zvyšok investovať do prorastových opatrení, ktoré pomôžu naštartovať ekonomiku a vytvoriť ďalšie príjmy pre firmy aj štátny rozpočet,“ konštatoval Viskupič.
Na podporu ekonomiky navrhuje strana napríklad zaviesť rovnú 19 % daň z príjmov pre zamestnancov aj podnikateľské subjekty. Nezdaniteľná časť základu dane má zostať na pevnej sume a neklesať s rastúcim príjmom. Pri živnostníkoch chce SaS zaviesť sociálne odvody vypočítavané zo skutočného príjmu, priblížil podpredseda strany Ľudovít Paulis.
Podnikateľom má podľa neho pomôcť aj zjednodušenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Strana chce smerovať k jednej 19 % sadzbe, prechodne v prvom kroku môže ísť o dve sadzby. Plánuje tiež zaviesť takzvanú malú estónsku daň, ktorá počíta s úľavami pri odpisoch a prenositeľnosťou daňovej straty. Cieľom je motivovať firmy, aby zarobené peniaze opätovne investovali do svojho rozvoja. SaS zároveň plánuje aj veľkú daňovú reformu. Na tento účel bude hľadať možnosti využitia európskych zdrojov na pokrytie dočasného výpadku daňových príjmov, doplnil Paulis.
„Budúca vláda bude mať neľahkú úlohu ušetriť a zároveň nakopnúť ekonomiku. V SaS vidíme, že aj v prvom roku dokážeme reálne šetriť a vrátiť sa k fungovaniu štátu pred nástupom Roberta Fica,“ vyhlásil podpredseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič.
Prvým krokom má byť podľa neho zníženie výdavkov na štát. Strana navrhuje napríklad zrušiť ministerstvo cestovného ruchu a športu, úrad podpredsedu vlády a ďalšie podľa nich nepotrebné inštitúcie. Zmeniť chce aj počet štátnych tajomníkov, maximom majú byť dvaja na jednom ministerstve, na viacerých rezortoch by stačil aj jeden. Súčasťou plánu je aj úprava platov ministrov a poslancov, vrátane ich vysokých nezdanených paušálnych náhrad. Ušetriť sa na tom dá podľa odhadov SaS minimálne päť miliónov eur ročne.
V prvom roku by chcela strana zrušiť aj všetky neobsadené pracovné miesta v štátnej správe. Spolu s ďalšími opatreniami by sa tak dalo už v prvých mesiacoch ušetriť približne pol miliardy eur, predpokladá Viskupič. Ďalších minimálne 200 miliónov eur ročne chce strana získať obmedzením predražených nákupov a neefektívnych projektov štátu.
Významnou zmenou má prejsť podľa Viskupiča aj systém sociálnej pomoci, plošné opatrenia by sa mali nahradiť adresnou podporou. „Trinásty dôchodok bude fungovať ako jednorazová dávka, ktorá dorovná dvanásty dôchodok do mediánu približne 700 eur,“ vyčíslil. Súčasnú energopomoc chce SaS nahradiť adresným príspevkom na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti s príjmom do 175 % hranice hmotnej núdze. Pre jednotlivca by mohol dosiahnuť približne 300 eur. Liberáli plánujú obmedziť aj plošné obedy a vlaky zadarmo. Bezplatné obedy majú byť určené deťom zo zraniteľných rodín a cestovanie zadarmo ľuďom, ktorí takúto pomoc skutočne potrebujú.
„Rozumiem, že toto nie sú populárne opatrenia, ale sú nevyhnutné. Spolu s ostatnými zmenami dokážeme hneď v prvom roku ušetriť dve miliardy eur, možno aj viac. Štvrtinu úspor chceme použiť na zníženie deficitu a zvyšok investovať do prorastových opatrení, ktoré pomôžu naštartovať ekonomiku a vytvoriť ďalšie príjmy pre firmy aj štátny rozpočet,“ konštatoval Viskupič.
Na podporu ekonomiky navrhuje strana napríklad zaviesť rovnú 19 % daň z príjmov pre zamestnancov aj podnikateľské subjekty. Nezdaniteľná časť základu dane má zostať na pevnej sume a neklesať s rastúcim príjmom. Pri živnostníkoch chce SaS zaviesť sociálne odvody vypočítavané zo skutočného príjmu, priblížil podpredseda strany Ľudovít Paulis.
Podnikateľom má podľa neho pomôcť aj zjednodušenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Strana chce smerovať k jednej 19 % sadzbe, prechodne v prvom kroku môže ísť o dve sadzby. Plánuje tiež zaviesť takzvanú malú estónsku daň, ktorá počíta s úľavami pri odpisoch a prenositeľnosťou daňovej straty. Cieľom je motivovať firmy, aby zarobené peniaze opätovne investovali do svojho rozvoja. SaS zároveň plánuje aj veľkú daňovú reformu. Na tento účel bude hľadať možnosti využitia európskych zdrojov na pokrytie dočasného výpadku daňových príjmov, doplnil Paulis.