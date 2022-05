SaS navrhuje vlastné sociálne opatrenia, na vyššie dane uplatnila veto

Bratislava 17. mája (TASR) – Koaličná SaS predstavila protinávrh pomoci ľuďom pri súčasnom zdražovaní. Na zvýšenie daní strana uplatnila veto. Ak nebude rešpektované, koaličná zmluva stráca zmysel. SaS však z vlády ani z koalície odísť neplánuje. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík.



"Jednoznačne sme za to, aby štát veľmi rýchlo pomohol tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú," zdôraznil Sulík. Návrh ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča podľa neho nie je pomocou pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní. Daňový bonus predstavený Matovičom podľa Sulíka chudobným berie a bohatým dáva. Kritizoval tiež, že navrhovaný daňový bonus majú financovať obce.



Zároveň opäť zdôraznil, že vyššie dane sú pre SaS "červená čiara" a tu si strana uplatnila aj právo veta. Apeloval na koaličných partnerov, aby to neignorovali. "Vždy bolo takéto dôležité pravidlo rešpektované," podotkol. Ak by veto malo byť ignorované, koaličná zmluva podľa Sulíka stráca zmysel. Odísť z vlády sa však nechystá. "Takúto radosť Igorovi Matovičovi nespravíme," vyhlásil s tým, že SaS je vo vláde, aby presadzovala svoj program.



V súvislosti s krytím opatrení Sulík poznamenal, že na daniach sa vybralo viac, ako bolo rozpočtované, štát má teda o 1 miliardu eur vyššie príjmy, než s akými rátal. Dôvodom je podľa neho to, že inflácia napríklad na ceny pôsobí okamžite a keď sú vyššie ceny, sú aj vyššie príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa Sulíka by bolo korektné, ak by sa "nadpríjmy" generované infláciou vrátili ľuďom.



Priblížil, že SaS predstavila protinávrh pomoci, na ktorý bola vyzvaná. Zahŕňa mimoriadne zvýšenie životného minima, rozšírenie okruhu poberateľov príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku na bývanie a zníženie krátenia dávok v hmotnej núdzi. Tieto návrhy už predstavila SaS aj koaličným partnerom. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Sulíka reagoval pozitívne s tým, že návrhy dá prepočítať.



Zvýšenie životného minima by podľa poslanca SaS Petra Cmoreja znamenalo aj zvýšenie 28 dávok, napríklad pre ťažko zdravotne postihnutých, ale aj prídavku na dieťa. Vyčíslil, že by to stálo tento rok 82 miliónov eur navyše. Rozšírenie a zvýšenie príspevku na bývanie by podľa neho stálo spolu približne 60 miliónov eur.