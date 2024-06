SaS navrhuje zjednodušiť brigády pre 15-ročných a odstrániť byrokraciu

Bratislava 13. júna (TASR) - Opozičná SaS chce zjednodušiť letné brigády pre 15-ročných ľudí a odstrániť zbytočnú byrokraciu. Pozmeňujúci návrh k Zákonníku práce by mal odstrániť potrebu na povolenie zamestnania od inšpektorátu práce. Návrh prerokujú na aktuálnej schôdzi parlamentu. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda SaS Branislav Gröhling a poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič.



"Chceme mladým ľuďom pomôcť so získavaním zručností, pracovných skúseností aj s privyrobením si napríklad už teraz v lete, keď ukončia základnú školu a majú nastúpiť na strednú. Aj kvôli tomu prinášame pozmeňujúci návrh k Zákonníku práce, ktorý zjednoduší brigády pre 15-ročných. Našim návrhom povoľujeme brigády pre 15-ročných bez zbytočnej byrokracie pre zamestnávateľa, ale aj pre mladého človeka," povedal Gröhling.



Viskupič doplnil, že v súčasnosti je možné zamestnať mladých ľudí až po skončení povinnej školskej dochádzky, teda od 16 rokov. Absolventi základnej školy však majú zvyčajne len 15 rokov a do 31. augusta im trvá aj povinná školská dochádzka. Podľa Viskupiča je možné aj teraz zamestnať mladších ľudí ako 16 rokov na takzvané ľahké práce. Na ich zamestnanie je však nutné individuálne posúdenie a povolenie od inšpektorátu práce.



"Je to proste byrokracia, do ktorej sa žiadny zamestnávateľ nepustí. V našom návrhu teda odbúravame toto povolenie a niektoré práce automaticky označujeme ako takzvanú ľahkú prácu bez povolenia inšpektorátu práce, čiže odstraňujeme potrebu povolenia inšpektorátu práce," dodal.



Ľahké práce sú podľa Viskupiča tie, ktoré majú nízku mieru hlučnosti, nízku mieru fyzickej a psychickej záťaže, umelého žiarenia, nízku mieru vystavenia nebezpečným látkam, nízke vystavenie teplu či chladu.



Zároveň priblížil, že toto opatrenie pomôže nielen mladým 15-ročným ľuďom a zamestnávateľom, ale aj štátu a podnikateľskej sfére. "Je to zákon, ktorý uľahčí brigády mladým, uľahčí ich zároveň aj ich zamestnávateľom. Štát to nebude stáť nič, naopak, štát ešte bude na tom profitovať," uzavrel.