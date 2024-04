SaS navrhuje zníženie spotrebnej dane a DPH z benzínu a nafty

Bratislava 17. apríla (TASR) - Aktuálne vysoké ceny benzínu a nafty sa môžu znížiť poklesom spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhuje to opozičná strana SaS. Strana príslušné novely zákonov predložila do parlamentu. V stredu o tom informoval predseda poslaneckého klubu a šéf SaS Branislav Gröhling.



V porovnaní s okolitými krajinami sú podľa SaS na Slovensku benzíny a nafta najdrahšie, preto mnohí využívajú možnosť tankovať v zahraničí.



Podľa poslanca Národnej rady SR za SaS Mariána Viskupiča tak prichádzame o celý výnos zo spotrebnej dane aj z DPH. "V našom prvom návrhu znižujeme sadzbu spotrebnej dane na najnižšiu možnú hodnotu schválenú Európskou úniou, čo zabezpečí zníženie cien benzínu približne o 20 centov na liter a vieme tak byť najlacnejšou krajinou v rámci V4," uviedol.



Druhý návrh sa zaoberá znížením DPH z benzínu a nafty z 20 % na 8 %, čo musí najprv schváliť Európska únia a dočasne to vie podľa SaS urobiť aj vláda. Lacnejší benzín môže tak pritiahnuť viac domácich motoristov a zároveň aj turistov.