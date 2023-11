SaS navrhuje zvýšiť financovanie špecializovaným skupinám o 40 percent

Bratislava 27. novembra (TASR) - Financovanie pre miesta v špecializovaných skupinách, v ktorých sú umiestnené deti s nepriaznivým zdravotným stavom, by mohlo byť zvýšené o 40 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS).



"Predkladanou novelou zákona navrhujeme zvýšiť maximálnu, zákonným mechanizmom určenú sumu finančného príspevku o 40 % v prípade miest v špecializovanej samostatnej skupine," uviedli poslanci s tým, že účinnosť novely navrhli od 1. marca nasledujúceho roka.



Financovanie centier pre deti a rodiny podľa nich nemožno považovať za dostatočne zohľadňujúce potreby detí so zdravotným znevýhodnením. Poslanci hovoria o prípadoch detí, ktorých zdravotný stav si vyžaduje špeciálnu starostlivosť spojenú s vyššími nákladmi.



Dodali, že tie sú spôsobené najmä nutnosťou zabezpečenia potrebných liekov, pravidelných návštev lekárov, priestorového prispôsobenia zariadenia hygienickým a zdravotným potrebám detí a ďalších zdravotníckych pomôcok nevyhnutných pre ich dôstojný život.