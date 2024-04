SaS nepovažuje nové 13. dôchodky za sociálne ani solidárne

Bratislava 18. apríla (TASR) - Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) nepovažuje nové nastavenie 13. dôchodkov za sociálne ani solidárne. Reagovali tak na novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej od tohto roka už nebude 13. dôchodok sociálnou dávkou a stane sa novou dôchodkovou dávkou. Novelu zákona vo štvrtok schválil parlament.



"Tento dôchodok nepokladám za solidárny ani za sociálny, lebo maximálnu výšku toho dôchodku dostanú tí dôchodcovia, ktorí majú najvyššie dôchodky, a minimálnu výšku dôchodku dostanú tí, ktorí majú najnižšie dôchodky," reagoval poslanec SaS Vladimír Ledecký.



Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok budú podľa novely každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ak bude priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude minimálne 300 eur.



SaS kritizovala aj to, že Slovensko nemá dostatok finančných zdrojov na pokrytie nových 13. dôchodkov. Výdavky na toto opatrenie na tento rok štát odhadol na vyše 828 miliónov eur, v budúcom roku to má byť ešte o 100 miliónov eur viac. Trináste dôchodky pritom po novom bude vyplácať Sociálna poisťovňa.



"Sociálna poisťovňa už v tomto roku musí byť dofinancovaná sumou 1,6 miliardy eur zo štátneho rozpočtu a štátny rozpočet si musí tieto peniaze požičať," pripomenul poslanec SaS Marián Viskupič.



Doplnil, že Slovensko si musí tento rok na svoje výdavky požičať približne 12 miliárd eur. "Slovensko má problém si požičať a požičiava si draho. Napriek tomu teraz parlament rozhodol o ďalšom výdavku," kritizoval poslanec s tým, že suma za toto opatrenie sa bude každoročne zvyšovať.



Novela sa dotkla aj odchodov do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Podmienka 40 odpracovaných rokov na získanie nároku na predčasný dôchodok bude naviazaná na zmenu strednej dĺžky života, a to rovnakým spôsobom ako v prípade všeobecného dôchodkového veku. Vek nároku na predčasný starobný dôchodok sa tak bude postupne zvyšovať.