SAS: Neschválenie zákona ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska

Bratislava 28. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu neschválila zákon o tzv. skladovacej povinnosti plynu, ktorý by prikázal dodávateľom držať si v slovenských zásobníkoch pred začiatkom vykurovacej sezóny aspoň 20 % plynu. Podľa Rady pre bezpečnú energiu strany Sloboda a Solidarita (SaS) riskuje Slovenská republika v zime vysoké ceny plynu.



"Slovensko ostane v kritických chvíľach zimných mesiacov vystavené riziku špekulatívneho správania dodávateľov, ktorí si plyn pre svojich odberateľov budú nakupovať v čase jeho dodávky. Vyššie burzové ceny plynu v zimných mesiacoch poukazujú na možné problémy so zabezpečením jeho dodávok. Preto už dnes platí vo viacerých krajinách EÚ vrátane Nemecka skladovacia povinnosť a nemeckí dodávatelia si musia vtláčať plyn do zásobníka. Dokonca na tento účel využívajú aj zásobníky na Slovensku. Je namieste otázka, koľko plynu v našich zásobníkoch je určeného pre slovenské domácnosti a firmy," uviedol poslanec NR SR za SaS Karol Galek.



Návrh, ktorý neprešiel v parlamente, mal podľa neho za cieľ zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska a znížiť ceny plynu pre spotrebiteľov. "Neschválenie skladovacej povinnosti za zvýhodnenú regulovanú cenu je tak len splnením túžob lobistov, ktorí si zvýšia svoje zisky uzatváraním skladovacích zmlúv so zahraničnými obchodníkmi za maximálne ceny. Tieto v konečnom dôsledku zaplatia slovenské domácnosti a priemysel," dodal predseda SaS Richard Sulík.