SaS: Neschválením výdavkových limitov vláda ženie SR na grécku cestu

Bratislava 27. februára (TASR) - Neschválením výdavkových limitov vláda ženie Slovenskú republiku na tzv. grécku cestu, pretože nie je schopná ani ochotná schváliť si žiadnu brzdu na míňanie verejných zdrojov. Uviedla to opozičná strana SaS v reakcii na neschválenie výdavkových limitov Národnou radou (NR) SR.



"To, čo sa dnes udialo, znamená, že všetci tvorcovia hodnôt budú musieť platiť stále viac, aby vykrývali raketovo rastúce výdavky. Alebo aj nebudú a ešte viac stúpne zadlženie," povedal poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič.



Verejné financie sú podľa jeho slov v katastrofálnom stave, vláda nijakým spôsobom nešetrí, len zvyšuje svoje výdavky, a to všetko na úkor daňových poplatníkov. "Práve výdavkové limity sú zárukou, aby boli naše verejné financie ozdravené, lenže vláda sa s návrhom rozpočtovej rady nestotožnila. Ak s tým však niečo nespravíme, náš dlh sa zvýši nad 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a bude rásť ďalej," vysvetlil.



To, v akom stave sú v súčasnosti verejné financie, sa deje práve v dôsledku toho, že nie sú schválené výdavkové limity, pričom poslanci za SaS na to v pléne NR SR niekoľkokrát upozorňovali. "Vláda sľubovala konsolidáciu a konsolidačný rozpočet, lenže nič také sa nedeje. Neschválenie limitov je veľmi negatívnou správou pre nás všetkých aj pre ďalší vývoj verejných financií. Nie je to pritom náš rozmar či náš výmysel," podčiarkol.



Schválenie a aplikovanie výdavkových limitov je podľa neho aj dôležitým míľnikom plánu obnovy a odolnosti, pričom ich neschválenie môže mať za následok pozastavenie platieb z plánu obnovy. "Navyše povinnosť predložiť výdavkové limity ukladá rozpočtovej rade ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti," doplnil Viskupič.



Vláda a NR SR v utorok podľa jeho slov dokázali, že zodpovední nie sú a už vôbec nie v prípade rozpočtu. "Svoje nápady a výdavky budú zvyšovať dovtedy, kým ich nebudú mať z čoho platiť, pritom výhľad našich verejných financií do budúcna vôbec nie je pozitívny. Dlhodobá udržateľnosť našich verejných financií je už dnes na chvoste celej EÚ," dodal Viskupič.