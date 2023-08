SaS nesúhlasí s vyššími daňami, očakáva odpoveď od ministra financií

Bratislava 4. augusta (TASR) - Dočasne poverená vláda odborníkov má priviesť Slovensko v pokoji do volieb a nezapájať sa do predvolebného súboja návrhmi na vyššie dane. Upozornila na to v piatok strana SaS.



"Od ministra financií Michala Horvátha očakávame, že zaujme stanovisko k nami predstaveným 96 návrhom na zvýšenie ekonomického rastu. Ten však miesto toho opakovane prichádza s návrhmi, ktoré dane treba zvýšiť. Toto je neprijateľný spôsob, ktorý zasahuje do predvolebnej kampane," vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Zvýšiť dane dokáže podľa neho každý, Slovensku však pomôže hlavne ekonomický rast.



Liberáli zopakovali, že vyššie dane sú pre nich červenou čiarou. "Ministerstvo financií postupne zverejňuje ďalšie návrhy v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktorými chce zvýšiť daňové príjmy štátu. Najnovšie má ísť o vyššiu spotrebnú daň napríklad na pivo či víno, či takzvanú dorovnávaciu daň pre veľké zahraničné skupiny pôsobiace na Slovensku," upozornil predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS). Tieto návrhy budú podľa neho v konečnom dôsledku znamenať vyššie ceny a zníženie životnej úrovne.