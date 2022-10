SaS: Nezamestnaní by pri sezónnych prácach nemali prísť o dávky

Bratislava 15. októbra (TASR) – Osoby bez práce by sa mohli zamestnať v oblasti sezónnych prác a neprísť pritom o dávky. Navrhujú to poslanci SaS v novele zákona o službách zamestnanosti, ktorú predložili na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR.



Predkladatelia poukázali na novelu Zákonníka práce, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023. Jej cieľom je zjednodušiť zamestnávanie pracovníkov na vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu.



"Nedoriešeným problémom však zostala neatraktívnosť sezónnych prác pre osoby bez práce, keďže to pre ne znamená stratu podpory v nezamestnanosti ako dávky sociálneho poistenia alebo stratu dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú vyplácané zo systému štátnych sociálnych dávok," tvrdia poslanci. Chcú preto upraviť zákon tak, aby nezamestnaní pri sezónnych prácach neprišli o dávky. Nadobudnutie účinnosti predloženej novely zákona navrhujú poslanci na 1. januára budúceho roku.