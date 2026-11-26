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SaS: Nominanti v energetike majú státisícové odmeny
Poslanec Karol Galek tiež kritizoval, že súčasný systém energopomoci nie je adresný ani automatický a vylučuje tých, ktorí kúria pevným palivom.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Kým domácnosti dostanú z vlastných daní na energie v priemere desať eur mesačne, štátni nominanti v energetike inkasujú státisícové odmeny. V reakcii na vládou schválenú energopomoc to vo štvrtok uviedol poslanec Karol Galek z opozičnej SaS. Kritizoval tiež, že súčasný systém energopomoci nie je adresný ani automatický a vylučuje tých, ktorí kúria pevným palivom.
„Vláda ľuďom najprv zobrala tisíce eur na daniach a teraz im bude vracať drobné do druhého vrecka. Ministerka Saková pritom nazýva adresnou pomocou systém, ktorý má pokrývať 86 % domácností, vrátane majiteľov investičných bytov,“ uviedol Galek. Zdá sa mu tiež paradoxné, že aj keď ľudia o energopomoc nemusia žiadať na úradoch, s energošekom musia ísť osobne na poštu.
Poslanec zároveň poukázal na odmeny štátnych nominantov v energetických podnikoch. Podľa informácií strany odmeny niektorých členov predstavenstiev presiahli 300.000 eur, pričom predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík minulý rok dostal viac ako pol milióna eur.
Schválenú energopomoc kritizovalo aj PS. „Energopomoc, ako ju nastavila táto vláda, je ako nalievať vodu do deravého vedra. Pomoc ide 86 % domácností vrátane bazénov, hoci ju reálne potrebuje asi 20 %. Ľudia kúriaci pevným palivom ostávajú mimo. Stojí 240 miliónov eur, za ktoré by sa dalo zatepliť 24.000 bytov,“ uviedol na sociálnej sieti poslanec Ivan Štefunko (PS).
Vláda v stredu (25. 11.) schválila energopomoc na rok 2027, ktorú domácnosti dostanú v dvoch formách, rovnako ako tento rok. Oprávneným odberateľom elektriny a plynu sa zľava automaticky premietne do faktúr, zatiaľ čo kompenzácia za teplo z centrálneho zásobovania bude mať podobu energopoukážok vyplácaných v januári a júli. Systém podpory pre domácnosti kúriace drevom chce Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť do konca volebného obdobia.
„Vláda ľuďom najprv zobrala tisíce eur na daniach a teraz im bude vracať drobné do druhého vrecka. Ministerka Saková pritom nazýva adresnou pomocou systém, ktorý má pokrývať 86 % domácností, vrátane majiteľov investičných bytov,“ uviedol Galek. Zdá sa mu tiež paradoxné, že aj keď ľudia o energopomoc nemusia žiadať na úradoch, s energošekom musia ísť osobne na poštu.
Poslanec zároveň poukázal na odmeny štátnych nominantov v energetických podnikoch. Podľa informácií strany odmeny niektorých členov predstavenstiev presiahli 300.000 eur, pričom predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík minulý rok dostal viac ako pol milióna eur.
Schválenú energopomoc kritizovalo aj PS. „Energopomoc, ako ju nastavila táto vláda, je ako nalievať vodu do deravého vedra. Pomoc ide 86 % domácností vrátane bazénov, hoci ju reálne potrebuje asi 20 %. Ľudia kúriaci pevným palivom ostávajú mimo. Stojí 240 miliónov eur, za ktoré by sa dalo zatepliť 24.000 bytov,“ uviedol na sociálnej sieti poslanec Ivan Štefunko (PS).
Vláda v stredu (25. 11.) schválila energopomoc na rok 2027, ktorú domácnosti dostanú v dvoch formách, rovnako ako tento rok. Oprávneným odberateľom elektriny a plynu sa zľava automaticky premietne do faktúr, zatiaľ čo kompenzácia za teplo z centrálneho zásobovania bude mať podobu energopoukážok vyplácaných v januári a júli. Systém podpory pre domácnosti kúriace drevom chce Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť do konca volebného obdobia.