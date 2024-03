SaS: Obávame sa ďalšieho zničujúceho útoku na druhý pilier

Bratislava 25. marca (TASR) - Strana SaS sa obáva ďalšieho zničujúceho útoku na druhý pilier. Dôvodom sú blogy štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislava Ondruša, v ktorých nabáda na odchod z druhého piliera a zároveň sľubuje dvojnásobné dôchodky. Vyhlásil to v pondelok poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič na tlačovej konferencii.



"Vláda si takto robí zálusk na našetrené peniaze sporiteľov, ktoré majú odložené na súkromných dôchodcovských účtoch, ktoré majú potenciál v budúcnosti znížiť neudržateľnosť aktuálneho nastavenia prvého dôchodkového piliera," priblížil Viskupič.



Člen SaS Peter Cmorej uviedol, že Ondruš sľubuje viac ako dvojnásobné dôchodky v situácii, kedy je Slovensko extrémne zadlžené, odmieta šetriť a už teraz platí najvyššie úroky v eurozóne. Dodal, že pokiaľ sa z priemernej mzdy vypočíta 18 %, teda sadzba dôchodkového poistenia, výsledkom je necelých 260 eur. Priemerný starobný dôchodok z prvého piliera je však 670 eur.



"To, čo vám vláda sľubuje z prvého piliera, sú vzdušné zámky, plané sľuby. Ale to, čo máte v druhom pilieri, to sú vaše reálne peniaze, na ktoré sa môžete v budúcnosti spoľahnúť," uviedol Cmorej. Upozornil na to, že Slovensko je najrýchlejšie starnúcou krajinou v Európe a pomer pracujúcich a dôchodcov sa prudko zhoršuje. Už za niekoľko rokov bude totiž podľa neho na jedného dôchodcu pracovať jeden pracujúci.



Vláda taktiež znížila výšku príspevkov do druhého piliera z 5,5 % na 4 %. Tým podľa Viskupiča našla zdroje na jej populistické zvýšenie dôchodkov na úkor budúcich generácií a detí.



"Je potrebné posilniť pozíciu druhého piliera. Pre dobro spotrebiteľov sa treba odkloniť od tejto trajektórie znižovania odvodov do druhého piliera a treba ju zastaviť a mierne zvyšovať," uzavrel člen SaS Ľuboslav Farkaš.