SaS: Občania sa cez vyššie dane poskladajú na štát, ktorý nešetrí

Bratislava 14. októbra (TASR) - Všetci občania Slovenska sa cez vyššie dane poskladajú na štát, ktorý na sebe nešetrí. Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) preto v pondelok kritizovala predstavený rozpočet na rok 2025. Zároveň vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval s ním súvisiaci konsolidačný balíček, ktorý Národná rada (NR) SR schválila začiatkom októbra.



S opatreniami podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga nesúhlasia ani odborári a zamestnávatelia, ktorí nevylučujú ani protesty. Liberáli ich podporujú. "Nevylučujem ani istú formu štrajku a budeme sa o tom baviť tak s odbormi, ako aj so zamestnávateľmi a našimi partnermi v opozícií," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii.



"Robert Fico ľuďom odkazuje, že máme najhoršie verejné financie a musia to pochopiť aj ľudia a tak sa musia uskromniť. My sme oprávnene čakali, že keď sa majú uskromniť ľudia, tak sa uskromní štát. Ladislav Kamenický však predstavil paškvil rozpočtu, v ktorom nie je žiadne šetrenie," vyhlásil podpredseda SaS Marián Viskupič. Štát chce podľa neho od občanov, živnostníkov a firiem vybrať medziročne o takmer 22 % viac.



"Tiež nepovažujeme za normálne, aby výdavky v čase, keď slovom roka je konsolidácia, medziročne rástli o 12,2 %. Zníženie deficitu iba o 1,24 miliardy eur je pľuvancom do tváre všetkým občanom. Navyše, štát nezmyselne míňa," dodal Viskupič.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní tripartity pripustil, že pohľady sociálnych partnerov na návrh rozpočtu na budúci rok sú veľmi protichodné. Mnohí z diskutujúcich však podľa neho pochopili, že situácia nie je ľahká. Vláda má podľa Kamenického jasný plán, ako ozdraviť verejné financie. Na budúci rok plánuje deficit na úrovni 4,72 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2026 by ho chcela znížiť na 3,7 % a v roku 2027 na tri percentá.