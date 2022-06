SaS: Oceňujeme kroky vedenia Pôdohospodárskej PA k obnove dôvery

Bratislava 2. júna (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) oceňuje prístup Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v súvislosti s odhalením protiprávneho konania svojho zamestnanca, ktoré bude mať dohru aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní.



"PPA urobila ďalší krok k obnove dôvery verejnosti a najmä žiadateľov o finančnú podporu. Dôležité tiež je, že za viac ako dva roky sa agentúra nepreslávila žiadnou korupčnou aférou. V minulosti podávali žiadatelia množstvo podnetov v súvislosti s korupciou v agentúre, no tieto korupčné vzorce dnes už nefungujú," uviedla Jarmila Halgašová, poslankyňa Národnej rady SR za SaS, ktorá je v strane zodpovedná za oblasť pôdohospodárstva.



Platobnú agentúru prevzalo podľa Halgašovej súčasné vedenie vo veľmi zložitej situácii, keď jej hrozila strata akreditácie a potvrdili sa korupčné prípady z minulosti, ktoré sú dnes predmetom vyšetrovania. Ďalšie pochybenia zistili aj pri forenznom audite. "Hoci táto organizácia zďaleka nie je z najhoršieho vonku, ukazuje sa, že práve nové vedenie môže dať agentúre novú nádej," dodala Halgašová.



PPA odhalila protispoločenské konanie svojho zamestnanca. Oznámil to v stredu (1. 6.) na tlačovej konferencii generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO). Zamestnanec podľa Kissa poskytol citlivé informácie subjektu, ktorý "je v silnom konflikte s PPA a je obvinený z trestného činu subvenčného podvodu." Kiss naň plánuje vo veci vo štvrtok (2. 6.) podať trestné oznámenie.



"Zistili sme, že jeden štátny zamestnanec zo sekcie protispoločenskej, protikorupčnej činnosti neoprávnene a protizákonne komunikoval so subjektom, ktorý je v silnom konflikte s PPA, a to z dôvodu, že je obvinený zo závažného trestného činu subvenčného podvodu a pokračujúceho trestného činu subvenčného podvodu. Takisto z trestného činu poškodzovania záujmov Európskej komisie a SR," spresnil Kiss.



Štátny zamestnanec tomuto subjektu podľa Kissa poskytol neoprávnene veľmi citlivé informácie, ktoré môžu do budúcnosti poškodiť ministerstvo pôdohospodárstva aj PPA. "Na základe tohto som sa rozhodol, že vo štvrtok vo veci podám trestné oznámenie," oznámil šéf PPA.