SaS: Ochota Slovákov financovať zelené projekty výrazne klesla

Bratislava 19. januára (TASR) - V roku 2020 výrazne klesla ochota Slovákov financovať "zelené" projekty a boj s klimatickou zmenou. Vyplýva to z odpovedí na otázky položené v reprezentatívnych prieskumoch, ktoré pre europoslanca za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Eugena Jurzycu vyhotovila agentúra FOCUS koncom rokov 2019 a 2020. V utorok o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Zatiaľ čo v roku 2019 súhlasilo so zvýšením podpory na zelené projekty z eurofondov aj za cenu toho, že by sa znížila podpora pre iné oblasti 40,5 % respondentov, vlani s takýmto rozdelením súhlasilo už iba 32,2 % opýtaných. Naopak, z 52,1 % na 59,7 % sa zvýšila podpora rozdelenia financií z EÚ podľa rovnakých priorít, ako tomu bolo doteraz.



Zo 49,2 % na 53 % vzrástol podiel ľudí, ktorí nie sú ochotní priplatiť na boj s klimatickou zmenou v mesačnej faktúre za energie ani euro. Menej ako 26 % respondentov by bolo ochotných priplatiť na tento účel mesačne dve eura a faktúru vyššiu o päť eur mesačne si vie predstaviť 11,3 % respondentov.



Jurzyca zdôraznil, že treba veriť vedeckému konsenzu o tom, že boj s klimatickou zmenou je nutný a musíme aj na Slovensku dodržiavať naše medzinárodné záväzky. "Dôraz na efektívnosť sa stáva totálnou nevyhnutnosťou. Tak, aby sa z každého vynaloženého eura dosiahlo maximálne ušetrenie množstva skleníkových plynov v ovzduší," zhodnotil Jurzyca.