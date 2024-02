SaS: Odchod investora Bosch je obeťou ničnerobenia ministerky Sakovej

Bratislava 27. februára (TASR) - Investor Bosch, ktorý plánoval vytvoriť pri Prešove 4000 až 8000 pracovných miest pri výrobe elektromotorov do bicyklov, napokon od svojho zámeru ustúpil. Bosch bol pre Slovensko "tutovkou", o ktorú SR však pripravil premiér Robert Fico (Smer-SD) svojou "orbánovskou" politikou a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) svojou nečinnosťou. Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na ohlásený odchod firmy Bosch zo Slovenska.



"Investor Bosch oslovil Ministerstvo hospodárstva (MH) SR počas môjho pôsobenia s tým, že má záujem postaviť na východnom Slovensku závod na výrobu elektromotorov do bicyklov. O inej lokalite či krajine ani len neuvažoval. Tejto významnej investícii som sa venoval osobne, a to až na úroveň pracovných rokovaní. V príprave investície pokračoval rezort aj pod vedením ďalších dvoch ministrov a Slovensko bolo na ceste získať veľkého zamestnávateľa. Lenže čo sme my vytvorili, to Fico zničil," povedal predseda SaS Richard Sulík.



Podľa Sulíkových slov sa teda nemožno čudovať, že investor si svoje rozhodnutie po voľbách napokon rozmyslel. "V krajine s pochybnou úrovňou demokracie, v susednom Maďarsku, už jednu prevádzku majú a keďže Slovensko sa pre výroky jeho čelných predstaviteľov nebezpečne približuje Orbánovej úrovni, je pochopiteľné, že nemecký investor od ďalšieho pokračovania prípravy investície radšej ustúpil," zdôraznil Sulík.



K odchodu Boschu však podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu hospodárstva za SaS Karola Galeka pomohla nečinnosť ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. O jej aktivitách na ministerstve nikto nič nevie, o ničom nerozhoduje. "Evidentne len čaká na to, či sa stane Peter Pellegrini (Hlas-SD) prezidentom a ona sa bude môcť presunúť na jeho stoličku do parlamentu," povedal Galek. Odchod investora Bosch zo Slovenska je podľa neho prvou obeťou jej nečinnosti.



Pri rokovaní s nemeckým investorom Bosch bol rezort hospodárstva pripravený urobiť zmeny v rokovacom tíme a pripravené boli i riešenia na výkup pozemkov pre obyvateľov obce Záborské v okrese Prešov na základe nových znaleckých posudkov. V utorok o tom informovalo MH SR, ktoré tak reagovalo na ohlásené ukončenie výroby eBike pohonov spoločnosti Bosch od marca 2024.



Za zmarenie investície firmy Bosch na Slovensku je zodpovedný v prvom rade bývalý minister hospodárstva Richard Sulík. Ten ju mal ešte v roku 2022 napriek prísľubu mlčanlivosti prezradiť skôr, ako o nej nemecká spoločnosť definitívne rozhodla. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade SR líder hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že ani súčasnej vláde Roberta Fica sa investíciu nepodarilo udržať.



"Úvahy, že by som mal byť za odchod Boschu zodpovedný ja, sú úplne scestné. Jednak by Bosch tesne po mojom odchode nezamestnal pri Prešove 400 ľudí a po druhé by ich odchod ako reakcia na mňa netrval 18 mesiacov," reagoval na Matoviča Sulík. Východ Slovenska je podľa neho regiónom, ktorý takéto investície bytostne potrebuje.