SaS odmieta stranícky rezortizmus pri kompenzácii firiem z envirofondu

Bratislava 20. októbra (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta stranícky rezortizmus, ktorý škodí pomoci ľuďom a firmám na Slovensku. Konkrétne sa to týka kompenzácií pre firmy z peňazí z Environmentálneho fondu, uviedla v stredu SaS.



Ministerstvo hospodárstva viackrát verejne deklarovalo záujem zvýšenia kompenzácie pre firmy, ktoré pocítia zdražovanie cien energií, a to z Environmentálneho fondu. "S týmto riešením však nepočíta ministerstvo financií, keďže spomínaný fond spadá pod ministerstvo životného prostredia," uviedla v stredu SaS.



"Bez ohľadu na to, pod aký rezort spadá tá či tá oblasť, mali by sme konať spoločne, vláda ako celok riešiť situáciu s negatívnym dosahom zvyšujúcich sa cien elektriny a plynu. Stranícky rezortizmus, v ktorom sa poukazuje na zodpovednosť jednotlivej strany za danú oblasť, nikomu nepomôže," zdôraznili liberáli. SaS pripomenula, že zvýšenie cien energií sa dotýka viacerých rezortov a len spoločné politické rozhodnutie pomôže riešiť danú situáciu efektívnejšie.