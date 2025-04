SAS:Odpočet na firemné autá slúžiace aj na súkromné účely sa má znížiť

Bratislava 3. apríla (TASR) - Slovenská vláda pripravuje zmenu odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) na osobné automobily firiem používané aj na súkromné účely. Po novom by si podnikatelia mohli pri nákupe takýchto vozidiel odrátať iba polovicu DPH. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornil opozičný poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič (SaS). Zmena podľa neho zvýši byrokraciu a podnikatelia zvýšené náklady prenesú do cien produktov.



„Slovenská vláda niekedy v novembri minulého roka požiadala Európsku úniu o povolenie obmedziť právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe, lízingu a prevádzke motorových vozidiel, ale aj motocyklov používaných aj na súkromné účely na 50 %,“ uviedol Viskupič. Toto opatrenie sa podľa neho nedotkne len samotných vozidiel, ale aj náhradných dielov, údržby a pohonných látok. Podobná výnimka bola udelená aj niektorým iným krajinám, takže je podľa poslanca reálne, že ju Slovensko získa.



Viskupič očakáva, že zmena, ktorá sa dotkne približne 10 % podnikateľov, by mohla platiť od začiatku budúceho roka. Opatrenie podľa neho zvýši náklady firiem a sťaží podnikanie na Slovensku. „Vláda to možno bude volať konsolidácia, ale zasa raz prenesie všetky náklady na plecia podnikateľov a následne, samozrejme, týmto zvýši náklady, takže aj na plecia spotrebiteľov,“ upozornil. Vláda tak podľa opozičného poslanca ide proti vlastným sľubom o zlepšovaní podnikateľského prostredia a pokiaľ bude úprava odpočtu DPH schválená, zvýši byrokraciu a skomplikuje život firmám.