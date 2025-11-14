< sekcia Ekonomika
SaS: Odvolanie Kmeca je dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší
Vyzývame prezidenta, aby okamžite konal a návrh na odvolanie Kmeca neodkladne schválil, povedal Gröhling.
Bratislava 14. novembra (TASR) - Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkové rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odvolať vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD) za jasný dôkaz, že ministri Hlasu-SD sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády. SaS tak reagovala na vyjadrenie premiéra na sociálnej sieti, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho o Kmecovo odvolanie. Odvolanie Kmeca privítali aj ostatné opozičné strany.
„Po Zuzane Dolinkovej je toto ďalší minister Hlasu, ktorý musí odísť. Kmec navyše zneužil svoju funkciu. Potvrdilo sa to, na čo sme upozorňovali - tam, kde vládne Hlas, tam miznú verejné financie,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa liberálov nejde o náhodu, ale o systém, v ktorom sa rozkrádajú peniaze nás všetkých.
„Kauzu rozdeľovania 200 miliónov eur medzi firmy prepojené na Hlas-SD, kamarátov a poradcov prezidenta či straníckych sponzorov nemohol ignorovať už ani premiér. Vyzývame prezidenta, aby okamžite konal a návrh na odvolanie Kmeca neodkladne schválil,“ dodal Gröhling.
Za úspech tlaku opozície označila rozhodnutie premiéra poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí). „Odvolať Petra Kmeca však nestačí, keďže stihol podpísať zmluvy za 60 miliónov eur. Zmluvy treba vypovedať, nakradnuté vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. Preto podávame aj trestné oznámenie a budeme žiadať dôsledné vyvodenie zodpovednosti,“ uviedla Remišová.
Rozhodnutie odvolať podpredsedu vlády Kmeca privítalo aj opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Podľa hnutia však ide o snahu prekryť problémy, ktoré vláda dlhodobo nerieši – slabú konsolidáciu, chaos v bezpečnosti a nečinnosť voči daňovým podvodom.
Rovnako mal podľa KDH premiér konať aj pri kolabujúcich záchrankách, opakovaných vlakových haváriách či "zbabranej" trestnej reforme.
Najsilnejšia opozičná strana - Progresívne Slovensko - reagovala, že prezident nemá inú možnosť, ako Kmeca odvolať. „A my budeme pokračovať v odkrývaní všetkých prepojení, všetkých aktérov a všetkých schém. Ľudia majú právo vedieť, komu a prečo tiekli desiatky miliónov eur – a kto za to nesie zodpovednosť,“ uviedol poslanec progresívcov Ján Hargaš. Od začiatku podľa neho bolo od bolo jasné, že dotácie neboli nič iné než "organizovaný kšeft" pre kamarátov Hlasu.
Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.
Štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová v piatok na stretnutí s novinármi informovala, že pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
Kmec v piatok popoludní avizoval na sobotné (15. 11.) predpoludnie zásadné vyhlásenie k téme.
