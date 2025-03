Hlina:SaS opakovane upozornila na zlyhania pri opatreniach k slintačke

Bratislava 31. marca (TASR) - Opozičná SaS opakovane upozornila na zlyhania pri opatreniach na zabránenie šírenia slintačky a krívačky. Zároveň vyjadrila poľutovanie, že odborníci z radov opozície nie sú prizvaní k dialógu o týchto opatreniach. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Alojz Hlina.



„Máme čas hľadať vinníkov, máme čas trestať, ale teraz je prioritou zamerať sa na to, čo a ako urobiť, aby sme ochránili čo najviac zvierat,“ uviedol Hlina.



SaS upozornila na viacero pochybení pri riešení nákazy slintačky a krívačky. Jedným z nich je prevoz uhynutých zvierat. „Najskôr sa hovorilo o hermetických vakoch, no nakoniec sa kadávery prevážali v netesných vozidlách. A teraz už dokonca ani v špeciálnych vozidlách na prevoz kadáverov, ale v kontajneroch pôvodne určených na hasenie elektrických áut. Chápem, že krízové situácie si vyžadujú improvizáciu, ale bezpečnostné opatrenia nesmú byť podceňované,“ priblížil Hlina.



Kritizoval aj spôsob, akým vláda komunikuje odškodňovanie farmárov. Podľa Hlinu je odškodnenie na úrovni osem miliónov eur pri tisíckusovom stáde hovädzieho dobytka absurdne vysoké číslo. „Takéto vyhlásenia môžu spôsobiť, že niektorí farmári prestanú dbať na opatrenia v očakávaní veľkých kompenzácií,“ dodal.



Opozičná SaS apelovala na farmárov, aby sa nespoliehali len na pomoc štátu, ale aby spravili čo najviac pre ochranu svojich chovov a rešpektovali opatrenia.