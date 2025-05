SaS: Opozícia chce mimoriadnu schôdzu o PPA

Bratislava 28. mája (TASR) - Opozícia chce v záležitosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičnej SaS. Riešiť chce aj odvolávanie podpredsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Branislava Becíka (Hlas-SD), ktorý je i šéfom Nitrianskeho samosprávneho kraja.



"Budeme zvolávať mimoriadnu schôdzu k PPA. Máme už aj predbežne dohodu s poslaneckými klubmi my v rámci opozície, že sa to podporí. Chcem však poprosiť predsedu Národnej rady SR, ktorý rozpráva o politickej kultúre, že keď budeme zvolávať tú mimoriadnu schôdzu, aby ju nedával na šiestu ráno, ak by sa dalo," povedal poslanec Alojz Hlina (SaS).



Hlina si myslí, že na mimoriadnej schôdzi „budú padať hlavy“. „Mali by začať padať hlavy a jednu z prvých, ktorú si budeme pýtať, obrazne hovorím v kontexte toho, čo sa deje v Nitre, aj v súčinnosti s podvodmi, predajmi, aj PPA, je pán Becík. On je podpredsedom pôdohospodárskeho výboru NR SR, ktorý nezasadá. Návrh na jeho odvolanie predložím na výbore,“ avizoval Hlina.



"Ja som tu dnes najmä v mene ľudí z nitrianskej župy, ktorí ma neustále kontaktujú a nie je im jedno, že župa škandalóznym spôsobom zamenila pozemky v areáli škôl neďaleko baterkárne za penzión v Radave, ktorý bol financovaný zo zdrojov PPA," doplnila poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).