SaS plne podporuje pondelkový protest farmárov

Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenské poľnohospodárstvo zažíva za tejto vlády zásadnú zmenu, čo dokazuje aj to, že sa minister pôdohospodárstva vyhráža malému farmárovi trestným oznámením, pretože upozornil na personálne prepojenia v rezorte. V piatok to uviedla opozičná strana SaS. Liberáli dodali, že stoja za malými farmármi a plne podporujú protest, ktorý je plánovaný na pondelok (18. 3).



"Kam sme sa to dostali, keď sa minister vyhráža malému farmárovi za to, že povedal pravdu? Ministerstvo jednoducho pokračuje v starých praktikách, podsúva klamstvá, zakrývajúce korupciu a nespôsobilosť," povedal poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Alojz Hlina.



Farmár poukázal podľa Hlinu na to, že štátnym tajomníkom sa stal Vladimír Vnuk, ktorý bol riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry v čase, keď vznikala kauza Dobytkár. "Problémom sú aj iní zamestnanci, čo znamená, že dobytkári sú späť. Jasne dokazujú, komu Smer, Hlas a SNS vydali naše poľnohospodárstvo. Sú to takí dobytkári, ktorí vedia len okrádať, tunelovať a defraudovať naše aj európske peniaze," tvrdí Hlina.



Poľnohospodári podľa poslanca trpia, pretože sa na dennej báze klame a podvádza. "Doteraz nedostali malí farmári priame platby, na ktoré majú nárok. Všetko, čo sa deje, je kombináciou neschopnosti a záujmu dostať cez ekonomiku na kolená malých a stredných podnikateľov," dodal Hlina.



Podanie trestného oznámenia na farmárov, obviňujúcich Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na sociálnej sieti z klamstva a korupcie, avizoval vo štvrtok (14.3.) minister Richard Takáč (Smer-SD). Tvrdenia označil minister za nepravdivé a od farmárov požaduje, aby ich zo sociálnej siete odstránili a zverejnili ospravedlnenie. Kým tak neurobia, MPRV podľa Takáča prerušuje akúkoľvek spoluprácu s ich združeniami.