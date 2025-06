SaS: Nie sme odkázaní na ruský plyn

Bratislava 17. júna (TASR) - Plyn nám nezdražie, plynu je v Európe dosť a nie sme odkázaní na ten ruský. Ceny plynu určuje trh a jediné, čo by mohlo byť odlišné v porovnaní s inými krajinami, by mohli byť prepravné poplatky. Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) tak reagovala na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po kontrolnom dni na Ministerstve hospodárstva SR, kde uviedol, že úplné zastavenie dodávok energetických surovín z Ruska do EÚ by mohlo v SR znamenať zvýšenie cien plynu pre domácnosti o 30 až 50 %.



„Veď plyn určuje trh a jediné, čo môže byť odlišné v porovnaní s inými krajinami, sú práve tie prepravné poplatky. Ale opäť, poplatky sa týkajú európskych štátov, čiže Robert Fico by v prípade poplatkov mal chodiť do Bruselu a rokovať tam o tom, akým spôsobom môže Európska únia alebo Európska komisia zatlačiť na jednotné poplatky,“ uviedol poslanec SaS Karol Galek.



Podľa poslanca sa Slovensko príliš spolieha na ruský plyn, ktorý však už teraz máme najdrahší v Európe. Doplnil, že slovenskí podnikatelia a veľkoodberatelia majú v súčasnosti jedny z najvyšších cien za megawatthodinu. Prízvukoval zároveň, že zásobníky plynu sú v porovnaní s minulým rokom poloprázdne. Kým vlani boli naplnené na 76 %, aktuálne je to podľa poslanca 42 %.



SaS opäť upozornila aj na výstavbu nového jadrového zdroja a to, že štát vyberá investora bez výberového konania.



„Dokonca nám dnes Robert Fico oznámil, že dodávateľom bude Westinghouse, žiadne výberové konanie, tender, jednoducho Westinghouse. Veľmi podobne to dokonca nastavila ministerka Saková aj v samotnom zákone o energetike, ktorý sme mali na tejto schôdzi v prvom čítaní. V prípade menších zdrojov tam, kde bude štát dotovať takéto výrobne elektriny, hovoríme najmä o obnoviteľných zdrojoch, tam bude výberové konanie. Ale v prípade obrovského jadrového zdroja za 15 miliárd, tak tam to vyberie Robert Fico potichučky za zatvorenými dverami na úrade vlády,“ uviedol Galek.