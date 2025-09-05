< sekcia Ekonomika
SaS: Pod rúškom podpory a rozvoja vidieka sa rozkrádajú verejné zdroje
Kauza Fafokan je ukážka toho, ako sa pod rúškom podpory a rozvoja vidieka rozkrádajú európske peniaze a štátne inštitúcie to kryjú.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Na Slovensku sa vytvorila skupina ľudí, ktorá si zabezpečila bývanie z peňazí slovenských obyvateľov a európskych daňových poplatníkov. Kauza Fafokan je ukážka toho, ako sa pod rúškom podpory a rozvoja vidieka rozkrádajú európske peniaze a štátne inštitúcie to kryjú. Uviedli v piatok na tlačovej konferencii poslanci z opozičnej strany SaS.
„Pýtame sa, že čo robí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením nominantov Smeru, že čo teraz robí? Žiada peniaze späť alebo vyvodzuje nejaké dôsledky? Nie. Predstavte si, že oni posielajú ďalšie peniaze firme Fafokan, aby míňala a míňala peniaze všetkých občanov,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.
Poslanec za SaS Alojz Hlina skonštatoval, že Fafokan je jeden veľký podvod. Nájomná zmluva bola podľa neho podpísaná s neexistujúcou osobou. Slovenský pozemkový fond mal zároveň vydať súhlas na stavbu verejnoprospešnej stavby. „Ja sa pýtam, Fafokan je verejnoprospešná stavba,“ povedal Hlina.
„Pýtame sa, že čo robí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením nominantov Smeru, že čo teraz robí? Žiada peniaze späť alebo vyvodzuje nejaké dôsledky? Nie. Predstavte si, že oni posielajú ďalšie peniaze firme Fafokan, aby míňala a míňala peniaze všetkých občanov,“ zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.
Poslanec za SaS Alojz Hlina skonštatoval, že Fafokan je jeden veľký podvod. Nájomná zmluva bola podľa neho podpísaná s neexistujúcou osobou. Slovenský pozemkový fond mal zároveň vydať súhlas na stavbu verejnoprospešnej stavby. „Ja sa pýtam, Fafokan je verejnoprospešná stavba,“ povedal Hlina.